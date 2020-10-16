Новые направления военного сотрудничества обсудили Казахстан и Россия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На встрече глав оборонных ведомств Казахстана и России подтверждена готовность к дальнейшему развитию стратегического партнерства и сотрудничества в оборонной сфере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Сегодня в Нур-Султане состоялась встреча министра обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева с российским коллегой Сергеем Шойгу в рамках его официального визита в нашу страну.

В ходе конструктивного диалога состоялся обмен мнениями по вопросам поддержания и обеспечения региональной безопасности.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного и военно-технического сотрудничества Казахстана и России и определили наиболее актуальные направления на ближайшую перспективу.

Необходимо отметить, что оборонное сотрудничество между двумя государствами характеризуется высоким уровнем взаимодействия в различных областях.

Отношения Республики Казахстан с Российской Федерацией в военной сфере являются одним из ключевых направлений многопланового стратегического сотрудничества братских народов.

«Мы активно участвуем не только в мероприятиях двустороннего формата, но и в рамках многостороннего сотрудничества в ОДКБ, ШОС, СНГ. Учрежденный институт оборонных консультаций на уровне заместителей глав оборонных ведомств служит механизмом, позволяющим скорректировать и выставить приоритеты в реализации достигаемых договоренностей», - отметил министр обороны РК.

Казахстан и Россия на постоянной основе совершенствуют свои связи в оборонной и военно-технической областях, рассматривая их в качестве важной составляющей стратегического партнерства в интересах региональной безопасности.

Базовым элементом двустороннего сотрудничества остаются вопросы совместной боевой подготовки, военно-технического сотрудничества и подготовки кадров.

В этом году в связи, с санитарно-эпидемиологической обстановкой казахстанским военным не представилось возможным принять полноценное участие в конкурсах «АрМИ-2020», но при этом успешно выступили в одной из дисциплин международного первенства «Танковый биатлон». Тем не менее, казахстанская сторона заинтересована в дальнейшем участии в международных армейских играх, а также готова выступить в качестве одной из стран – организаторов в 2021 году.

В сфере военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией также отмечен высокий уровень кооперации, что позволяет в полной мере реализовывать совместные проекты по поставке вооружения и военной техники. За прошедшие годы Вооруженные Силы Казахстана приобрели значительное количество единиц авиационной техники, средств ПВО, имущества военно-морских сил, боеприпасов и запасных частей российского производства.

Министерство обороны Казахстана заинтересовано в подготовке военных кадров в военных учебных заведениях России по программам высшего и послевузовского образования, а также в направлении специалистов для переподготовки на базе специализированных учебных центров Вооруженных Сил Российской Федерации.

Отметим, что в новом учебном году российской стороной выделено максимальное за 8 лет количество квот на обучение казахстанских военнослужащих.

Министр обороны Казахстана в беседе с российским коллегой особо отметил труд российских военных врачей. В августе текущего года 2 группы военных медиков из России оказали практическое и методологическое содействие казахстанским коллегам, что позволило национальной военно-медицинской службе апробировать передовой мировой опыт в лечении пациентов с COVID-19 и изучить широкий спектр противоэпидемиологических мер.

«Мы высоко ценим помощь Российской Федерации, оказанную именно тогда, когда это было крайне необходимо. Также, признательны за предоставление медицинского имущества Вооруженным Силам Казахстана и направление военно-медицинских бригад в августе текущего года», – сказал Нурлан Ермекбаев.

По итогам встречи министры обороны Казахстана и России подписали обновленный Договор о военном сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

После его вступления в силу, прекратит свое действие аналогичный Договор о военном сотрудничестве 1994 года, основные положения которого реализованы.

Как это предусмотрено межгосударственными документами прошлых лет, в соответствии с положениями обновленного договора военное сотрудничество осуществляется по широкому спектру и включает военное образование и подготовку кадров, поставки вооружения и техники, участие в двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки.

Обновленный договор также дополнен новыми направлениями и формами взаимодействия, которые включают миротворческую деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, культуру и спорт.

Справочно: в развитие положений Договора разрабатывается Программа стратегического партнерства в военной области на трехлетний период. Она определяет ориентиры, к которым будут стремиться государства-партнеры, и послужит основой для подготовки ежегодных планов совместных мероприятий.

По итогам переговоров также были подписаны следующие двусторонние документы: Соглашение между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Российской Федерации о порядке взаиморасчетов при организации питания и План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Республики Казахстан и Российской Федерации на 2021 год.