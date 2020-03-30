Новые налоговые меры поддержки бизнеса введены Министерством финансов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новые налоговые меры поддержки бизнеса введены в действие Министерством финансов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Министерство финансов сообщает, что с 20 марта до 31 декабря 2020 года поправочный коэффициент «0» будет применяться к ставкам следующих налогов:

· налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - владельцев крупных торговых объектов площадью не менее 2000 кв.м., торгово-развлекательных центров, кинозалов, театров, выставок, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

· земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения для производителей сельскохозяйственной продукции;

· индивидуальный подоходный налог для индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме (КБК 101202).

На период с 27 марта до 31 декабря 2020 года поправочный коэффициент «0» будет применяться к ставкам следующих налогов:

· налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг;

· акцизы на экспорт бензина и дизельного топлива для нефтеперерабатывающих заводов РК (за исключением авиационного топлива).

На период с 27 марта до 1 июня 2020 года для субъектов микро, малого и среднего бизнеса предусмотрены следующие льготы:

· предоставлена отсрочка по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также социальным платежам;

· приостановлены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания по налоговым, таможенным и социальным платежам (исключение составляют 2 % налогоплательщиков, входящих в категорию высокой степени риска. Проверьте категорию своей компании);

· продлены сроки исполнения уведомления по камеральному контролю, наступающие в период чрезвычайного положения:

· приостановлено течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов на период объявления чрезвычайного положения;

На период с 27 марта до 1 октября 2020 года:

· снижена до 8 % ставка НДС на реализацию и импорт социально значимых продовольственных товаров, перечень которых утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года №145.

Новые меры поддержки экономики введены правительством страны по поручению Президента РК для снижения воздействия последствий введения чрезвычайного положения.

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Также можно воспользоваться услугами контакт-центров органов государственных доходов по месту жительства или месту нахождения по телефонным номерам, размещенным на сайте kgd.gov.kz во вкладке

«О нас»/«Работа с населением»/ «Телефоны контакт-центров органов государственных доходов», либо по ссылке http://kgd.gov.kz/sites/default/files/telefonnye_nomera_kc.docx.

Кроме того, можно обратиться в Контакт-центр КГД МФ РК:

WhatsApp: +7 775 848 67 97

WhatsApp:+7 776 136 41 32

WhatsApp:+7 705 559 12 33

WhatsApp:+7 705 559 12 39

e-mail: Contact-center-kgd@mail.ru

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