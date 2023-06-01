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    15:00, 01 Июнь 2023 | GMT +6

    Новые мусорные контейнеры устанавливают в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимат Петропавловска приобрел 100 евроконтейнеров и передал их мусоровывозящим организациям. Новые баки устанавливают вместо старых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе горакимата пояснили, что госорган поддерживает убыточные компании и таким образом помогает улучшить качество оказания услуг.

    «Мусоровывозящие компании переживают кризис. Тариф не повышали на протяжении пяти лет. Предприятия работают в убыток, из-за чего случаются частые поломки техники. Поэтому до восстановления финансового положения компаний акимат города будет оказывать поддержку. Закуп новых евроконтейнеров - хорошее подспорье. Это поможет улучшить качество оказываемых услуг», - прокомментировали в пресс-службе.

    100 евроконтейнеров акимат передал в пользование трем обслуживающим компаниям: «КоммунСевер», «МюльСервис» и «Чистый Петропавловск». Новые баки предназначены для задней загрузки, поэтому подходят не всем. Устанавливают их компании на свое усмотрение. В основном, меняют старые баки.

    В пресс-службе добавили, что контейнеры отечественного производства. Закупили их в ТОО «Agromir Kazakhstan LTD».


    Теги:
    Акимат Северо-Казахстанская область Другие государственные органы ЖКХ Петропавловск
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