Новые мусорные контейнеры устанавливают в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимат Петропавловска приобрел 100 евроконтейнеров и передал их мусоровывозящим организациям. Новые баки устанавливают вместо старых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе горакимата пояснили, что госорган поддерживает убыточные компании и таким образом помогает улучшить качество оказания услуг.

«Мусоровывозящие компании переживают кризис. Тариф не повышали на протяжении пяти лет. Предприятия работают в убыток, из-за чего случаются частые поломки техники. Поэтому до восстановления финансового положения компаний акимат города будет оказывать поддержку. Закуп новых евроконтейнеров - хорошее подспорье. Это поможет улучшить качество оказываемых услуг», - прокомментировали в пресс-службе.

100 евроконтейнеров акимат передал в пользование трем обслуживающим компаниям: «КоммунСевер», «МюльСервис» и «Чистый Петропавловск». Новые баки предназначены для задней загрузки, поэтому подходят не всем. Устанавливают их компании на свое усмотрение. В основном, меняют старые баки.

В пресс-службе добавили, что контейнеры отечественного производства. Закупили их в ТОО «Agromir Kazakhstan LTD».