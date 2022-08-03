Новые муралы появятся в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре появятся новые муралы. Пока неизвестно, на фасады каких домов их нанесут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Разрисовывать здания областного центра новыми муралами начнут в мае-июне следующего года. Уже определены темы для такой монументальной живописи.
«Выбрали восемь тем: «Детство», «Фауна Павлодарского Прииртышья», «Юбиляры – лица города», «Читающая нация – герои национальных сказок», «Футуристический Павлодар», «Мелодия души страны», «Павлодар – индустриальное сердце Казахстана», «С добротой в сердце», – сообщили в акимате Павлодара.
На какие именно дома наносить муралы, согласуют с общественностью областного центра.
Ранее об огромных граффити как одном из способов архитектурного обновления городов говорил аким области Абылкаир Скаков. По его словам, сотрудничество властей и художников – взаимовыгодное партнерство, которое нужно только поощрять.
Фото : Константина Шелкова