Новые молекулы смогут произвести революцию в лечении рака

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новые молекулы используют уникальный подход к борьбе с раком, перестраивая мутировавшие гены на самоуничтожение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Новые молекулы используют уникальный подход к борьбе с раком, перестраивая мутировавшие гены на самоуничтожение

Исследователи создали новую молекулу, которая, по их мнению, может произвести революцию в лечении рака.

Инновационный подход, детали которого были опубликованы в научном журнале Nature, использует возможности нового класса молекул, называемых TCIPs.

Джеральд Крабтри, биолог-разработчик из Стэнфордского университета и ведущий автор исследования, сказал, что это исследование способно «возможно, произвести революцию в лечении рака».

Когда человек или организм заболевает раком, определенные гены, известные как драйверы рака, подвергаются мутациям, в результате которых они постоянно посылают сигналы, способствующие неконтролируемой пролиферации клеток и росту опухоли.

Исторически лечение рака направлено на ингибирование этих драйверов или нацеливание на их сигнальные пути, чтобы остановить неконтролируемый рост.

Однако недавно разработанные молекулы TCIPs (transcriptional/epigenetic chemical inducers of proximity) используют другой подход.

Вместо того чтобы пытаться остановить сигналы от драйверов рака, TCIPs могут переключить гены, вызывающие рак, на самоуничтожение.

Молекулы заставляют драйверы рака «самоуничтожаться».

Для блага организма в каждой клетке заложены средства самоуничтожения, объясняет Крабтри.

«Клетки могут принять решение об исчезновении, совершить своего рода альтруистическое самоубийство, в ходе которого они уничтожаются, поскольку по той или иной причине вышли из строя, - говорит он. - Клетка может, например, самоуничтожиться в качестве меры предосторожности, поскольку в ней имеются мутации иммунной функции, заставляющие ее атаковать собственные клетки. А такие клетки уничтожаются очень, очень мощным механизмом».

По словам Крабтри, ему пришло в голову, что можно взять драйверы рака и перепрограммировать их на активацию клеточной смерти: «Мы изобрели группу молекул, которые делают это: они заставляют драйвер рака задействовать путь клеточной смерти».

Ежедневно около 60 млрд. наших клеток уничтожаются с помощью клеточного механизма, поясняет Крабтри, добавляя, что новая молекула «использует преимущества естественного механизма клеточной смерти, который мы используем для уничтожения клеток, ставших ненужными».

Доклинические исследования на мышах многообещающи.

В экспериментах, проведенных стэнфордскими учеными, мыши, получавшие новые молекулы, демонстрировали нормальное поведение и прибавляли в весе.

«Ни одна из них не умерла», - сказал Крабтри.

А когда мышам были пересажены человеческие раковые клетки, TCIPs эффективно уничтожили раковый рост и «вылечили мышь».

Хотя полученные результаты имеют большой потенциал, Крабтри признает, что воплощение этого открытия в человеческую терапию «может занять несколько лет».

Но после того, как безопасность и эффективность будут подтверждены, потенциал новых молекул выйдет за рамки терапии рака.

В настоящее время ученые используют TCIPs для отбора драйверов рака и активации саморазрушения, но говорят, что «могли бы использовать тот же подход и аналогичные молекулы для активации других терапевтических генов и уже провели эксперименты по проверке концепции».