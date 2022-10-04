Новые мобильные приложения в сфере торговли активно внедряют в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О новых мобильных приложениях в сфере торговли сообщила генеральный директор Центра развития цифровой экономики Бикеш Курмангалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оператором были разработаны приложения, которые должны облегчить жизнь малому и среднему бизнесу, поскольку стандартные веб-приложения для малого бизнеса не совсем приемлемые, так как они работают в маленьких торговых точках и не имеют компьютера, специализированного рабочего места для работы на компьютере. Сейчас идет их активное внедрение. Это так называемое мобильное приложение «Ңақты сауда акт», с помощью которого бизнес может формировать контрольные акты приема-передачи и тем самым друг другу передавать товар вместе с кодами», - сказала Бикеш Курмангалиева в ходе круглого стола по вопросам дальнейших перспектив развития телекоммуникационной отрасли, совершенствования налогообложения, развития рынка услуг маркировки и прослеживаемости товаров, информационной безопасности.

Спикер также добавила, что по просьбе налогового комитета было разработано бесплатное приложение «Ңақты сауда касса».

«Это для индивидуальных предпринимателей, которые не могут себе позволить приобретение платной кассовой аппаратуры или приложения. Они могут воспользоваться этим продуктом бесплатно. Также было разработано мобильное приложение для потребителей по контролю приобретаемого товара», - отметила Бикеш Курмангалиева

Ранее она сообщила, что в Казахстане начали вводить обязательную маркировку лекарств.

Фото:bigstockphoto.com