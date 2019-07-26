Новые мобильные приложения в рамках Smart Сity заработали в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Молодые кызылординские новаторы изобрели новые мобильные приложения, передает МИА «Казинформ».

В своем Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» от 5 октября 2018 года Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил необходимость уделять больше внимания развитию инновационного сектора.

С этой целью в Кызылорде в рамках Smart Сity заработали новые мобильные приложения. Молодые специалисты ІТ-сферы придумали программу Guide Way. Ее можно скачать через Рlay market. Мобильное приложение призвано повысить качество жизни людей, а также эффективно расходовать их время.

Автор проекта Юрий Кожушный говорит, что все началось с идеи формирования бесплатного справочника города Кызылорды. Мобильное приложение находит название остановок в соответствии с маршрутом движения общественного транспорта. Наряду с этим, пользователи приложения могут найти любую улицу с помощью геокарты города.

Еще один проект, реализованный на платформе Smart Сity, - «Умная» тележка-приложение». Его автор – молодой изобретатель Кымбат Турсынтай. Мобильное приложение весьма удобно для совершения покупок в супермаркетах, поскольку позволяет узнать цену продукта с помощью штрих-кода.

«Мой проект нацелен на экономию времени и повышение финансовой грамотности людей. Например, если Вы хотите совершить покупки только на 10 тысяч тенге, то при превышении этого лимита «умная» корзина предупредит Вас», - рассказала Кымбат Турсынтай.

Стоит отметить, что в Кызылординской области планируется реализовать 26 ІТ-проектов, направленных на повышение качества жизни населения.