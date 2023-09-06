РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:38, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Новые министры в Казахстане: кого назначили руководителями центральных госорганов

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В озвученном 1 сентября Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать и преобразовать ряд центральных государственных органов. О новых министерствах и их руководителях читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

    Согласно поручению Президента, образовано Министерство водных ресурсов и ирригации РК. Главой нового ведомства назначен Нуржан Нуржигитов – экс-аким Жамбылской области.

    Теги:
    Назначения Другие государственные органы для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!