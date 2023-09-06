Новые министры в Казахстане: кого назначили руководителями центральных госорганов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В озвученном 1 сентября Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать и преобразовать ряд центральных государственных органов. О новых министерствах и их руководителях читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».
Согласно поручению Президента,
образовано Министерство водных ресурсов и ирригации РК. Главой нового ведомства назначен Нуржан Нуржигитов – экс-аким Жамбылской области. Фото: gov.kz
Также было создано
Министерство промышленности и строительства, которое возглавил Канат Шарлапаев, ранее руководивший деятельностью холдинга «Байтерек». Фото: baiterek.gov.kz
Вместо Министерства культуры и спорта и Министерства информации и общественного развития были созданы
Министерство культуры и информации, а также Министерства туризма и спорта. Министром культуры и информации стала экс-заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева. В свое время А. Балаева возглавляла Министерство информации и общественного развития. Фото: akorda.kz
Министром туризма и спорта
назначен экс-аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, руководивший регионом с 2019 года. Фото: aqmola.gov.kz
Экс-министр индустрии и инфраструктурного развития
Марат Карабаев возглавил новое Министерство транспорта, который трудится в сфере индустриального развития страны уже многие годы. Фото: gov.kz
На должность министра сельского хозяйства РК
назначен Айдарбек Сапаров, ранее руководивший деятельностью Северо-Казахстанской области. В сфере сельского хозяйства А. Сапаров уже ранее работал – до 2022 он был первым вице-министром сельского хозяйства. Фото:gov.kz
Новым министром торговли и интеграции РК
стал Арман Шаккалиев, который до настоящего момента занимал должность первого вице-министра торговли и интеграции РК. Фото: primeminister.kz Экс-министр Серик Жумангарин был освобожден от должности ранее, став заместителем Премьер-Министра страны.Министерство труда и социальной защиты возглавила Светлана Жакупова, до настоящего момента работавшая Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте РК. Ранее от этой должности была освобождена Тамара Дуйсенова, за которой сохранилась должность вице-премьера. Фото:primeminister.kz
Министерство экологии и природных ресурсов
возглавил теперь уже бывший советник акима Астаны Ерлан Нысанбаев. До мая 2021 года Е. Нысанбаев был вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов. Фото:primeminister.kz
На посту министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова
сменил его бывший заместитель Ержан Саденов и ранее руководивший столичным департаментом полиции. Сам Марат Ахметжанов назначен акимом Акмолинской области. Фото: gov.kz
Свои должности сохранили: министр здравоохранения РК Ажар Гиният, министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу, министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, министр обороны РК Руслан Жаксылыков, министр просвещения РК Гани Бейсембаев, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, министр юстиции РК Азамат Ескараев и министр по ЧС Сырым Шарипханов.