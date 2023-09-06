Новые министры в Казахстане: кого назначили руководителями центральных госорганов

Также было создано Министерство промышленности и строительства, которое возглавил Канат Шарлапаев, ранее руководивший деятельностью холдинга «Байтерек».

Вместо Министерства культуры и спорта и Министерства информации и общественного развития были созданы Министерство культуры и информации, а также Министерства туризма и спорта. Министром культуры и информации стала экс-заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева. В свое время А. Балаева возглавляла Министерство информации и общественного развития.