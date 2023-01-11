Новые министры принесли присягу в Правительстве

11 Января 2023, 09:22

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Впервые вошедшие в состав Правительства назначенные министры принесли присягу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Указами Главы государства назначены министром юстиции РК – Азамат Ескараев, министром индустрии и инфраструктурного развития РК – Марат Карабаев, министром экологии и природных ресурсов – Зульфия Сулейменова, министром просвещения РК – Гани Бейсембаев, министр культуры и спорта РК – Асхат Оралов.

«Перед народом и Президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины – Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь», - говорится в тексте присяги.

«Глава государства на прошлой неделе произвел ряд кадровых назначений. Указом Президента канцелярия Премьер-Министра реорганизована в Аппарат Правительства. В этой связи заместителем Премьер-Министра, руководителем Аппарата Правительства назначен Галымжан Койшыбаев», - сказал на заседании Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.