НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новые министры принесли присягу в Правительстве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, присягу принесли министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров, министр юстиции РК Канат Мусин, министр здравоохранения РК Ажар Гиният, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, министр энергетики РК Булат Акшулаков.

«Перед народом и Президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины – Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь», - говорится в тексте присяги.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств национальной экономики, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения, информации и общественного развития, культуры и спорта, юстиции.