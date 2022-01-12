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    08:44, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Новые министры принесли присягу в Правительстве РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новые министры принесли присягу в Правительстве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, присягу принесли министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров, министр юстиции РК Канат Мусин, министр здравоохранения РК Ажар Гиният, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, министр энергетики РК Булат Акшулаков.

    «Перед народом и Президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины – Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь», - говорится в тексте присяги.

    Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств национальной экономики, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения, информации и общественного развития, культуры и спорта, юстиции.

    Теги:
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