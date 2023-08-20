Новые микроавтобусы получили спортивные школы в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Спортивные школы Актюбинской области получили новые микроавтобусы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.



В Казахстане ежегодно в третье воскресенье августа отмечается День спорта. Празднование в Актобе началось в Триатлон парке. Аким области Ералы Тугжанов вручил детско-юношеским спортивным школам ключи от новых микроавтобусов. Ключи от 12 автомобилей марки Next получили руководители спортивных школ из 12 районов области.

Мероприятие продолжилось легкоатлетической эстафетой EKIDEN.

Ералы Тугжанов отметил, что в регионе особое внимание уделяется развитию спорта, из года в год растет число занимающихся спортом.

«День спорта - праздник здоровья, сил и выносливости. Народная мудрость гласит: в здоровом теле – здоровый дух. Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию спорта – залога здоровья нации. Реализация всех инициатив, выдвинутых Президентом, позволит улучшить здоровье и повысить благосостояние населения. Популяризация здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта – одна из важнейших задач в стране, в том числе в области. Сегодня возводятся спортивные комплексы, растет число занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в школах и спортивных кружках», - сказал Ералы Тугжанов.

В эстафетном забеге на 10 километров приняли участие 30 команд (по 4 человека в каждой команде). Победители были награждены в двух категориях. В категории «Друзья» победила команда «ХАРД». Команды SN Running Team и «Спарта» разделили второе и третье места. В категории «Корпорация» первое место заняла команда «Арыстаны Казхрома», второе - команда «Победители», третье - команда Военного института сил воздушной обороны.

Все победители получили денежные призы и медали.

Сегодня актюбинские спортсмены достойно защищают честь области на спортивной арене. В этом году они приняли участие в 139 чемпионатах Казахстана, завоевав 40 золотых, 32 серебряных, 53 бронзовых медалей.