Новые методы в лечении паховых грыж внедряют карагандинские хирурги

22 Января 2023, 17:22

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Врачи карагандинской многопрофильной больницы №1 начали применять малоинвазивные способы оперирования паховых грыж. За последние три месяца хирурги лапароскопическим методом удалили грыжи семерых пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В многопрофильной больнице №1 Караганды метод по лечению паховых грыж при помощи лапароскопии внедрили четыре месяца назад. С осени прошлого года врачи провели 7 операций.

«Все операции прошли успешно. Лапароскопический метод в нашей больнице становится золотым стандартом лечения неосложненных паховых грыж. Мы стремимся к тому, чтобы 90% пациентов с паховыми грыжами были оперированы лапароскопически. Мы используем самые качественные сетчатые импланты американского производства. Конечно, этот метод требует больших (по сравнению с «открытыми» методами) временных, трудовых, финансовых и других затрат. Но это повышение качества той медицинской помощи, которую мы можем оказать нашим пациентам. Применение лапароскопии — это уменьшение рисков травматизации для пациентов, сокращение сроков реабилитации», - пояснил заведующий отделением хирургии многопрофильной больницы №1 Арастун Мусаев.

Лапароскопическая операция по лечению паховый грыжи (лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная герниопластика) длится около часа. Уже в день операции пациенты могут вставать, а на 3-4 сутки их выписывают.

Паховая грыжа - это заболевание, при котором органы брюшной полости выпадают в паховый канал. Чаще патология возникает у мужчин. При появлении грыжи в паховой области возникает припухлость, появляется дискомфорт, есть риск ущемления органа. Лечение при таком диагнозе только оперативное.

В зависимости от вида паховой грыжи, ее расположения, давности заболевания применяются открытые и лапароскопические операции. Последние проводятся посредством нескольких проколов, без разреза. На месте грыжевого дефекта ставится сетчатый имплант, который впоследствии не позволит органам выпадать.

Операции выполняются в рамках ОСМС и оплачиваются из средств фонда медицинского страхования. За каждую операцию фонд направляет медицинской организации более 150 тыс. тенге.