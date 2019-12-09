Новые методы в лечении онкозаболеваний начали применять в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждый сотый казахстанец болеет раком. В настоящее время на диспансерном учёте стоят 180 тысяч человек. Ежегодно в стране регистрируют почти 35 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. Свыше 14 тысяч человек ежегодно умирают. Но, доктора не опускают руки, продолжая бороться, и внедряют новые методы лечения своих пациентов. Один из них - томотерапия. 200 казахстанцев уже испытали этот метод лечения на себе, сообщает «Хабар 24».

Здесь нет права на ошибку. Поэтому прежде, чем принять очередного пациента Куандык Косназаров тщательно готовится. Рассказать о посетителе подробно оператор столичного Центра томотерапии и ядерной медицины не может. Не позволяет врачебная тайна. Известно лишь, что борется пациент со страшным и непредсказуемым недугом – рак головного мозга.

Томотерапия в отличие от традиционной химиотерапии практически не имеет побочных эффектов. Особенность процедуры в том, что с помощью уникальной технологии луч напрямую доходит только до поражённого участка. Необходимая доза воздействует на опухоль, при этом, не поражая здоровые ткани. Такое оборудование, включающее функции аппарата радиационной терапии и компьютерной томографии, на просторах стран Средней Азии пока есть только в Казахстане.

С прошлого года лечение на таком аппарате прошли около 200 человек. Большая часть казахстанцев получила его по квоте.

Преимущество томотерапии - она блокирует распространение метастаз. Говоря о результатах, специалисты центра отмечают, улучшения есть. Но, каждый случай индивидуален.

«Здесь такой момент есть. Есть такое понятие, как радикальное лечение, есть такое понятие, как паллиативное лечение. Радикальное лечение подразумевается полностью лечение от заболевания. Паллиативное, так скажем, как симптоматическое. Мы воздействуем на опухоль, метастазы, для того чтобы облегчить состояние, увеличить срок жизни. В зависимости от цели, ситуации», - рассказал Борис Цой, рентгенолог Центра томотерапии и ядерной медицины.

Новый метод в лечении онкологических заболеваний начали применять и алматинские коллеги. Продлить жизнь своих пациентов врачи пытаются с помощью таргетной терапии. Так, в процессе молекулярно-генетического исследования специалисты определяют структуру опухоли и находят мутирующие гены. Затем под каждый из них подбирается индивидуальный препарат для лечения.

«Он помогает пациенту с третьей, четвертой стадии жить и продолжать жить. Очень хорошие результаты при меланоме. Например, при меланоме выявляется так называемый бейрафмутация, то пациенту назначается определённый препарат. Эти препараты тоже у нас имеются. И продолжительность жизни у пациента увеличивается. И сейчас у нас пациенты наблюдаются, исчезают метастазы», - сообщила Диляра Кайдарова, директор КазНИИ онкологии и радиологии Алматы.

Для внедрения в повседневную медицинскую практику передовых методов лечения онкологии государство потратило 340 млн тенге. Этой суммы хватает не только на покрытие расходов на исследования, но и на обеспечение больных пациентов бесплатными препаратами. К слову, стоимость некоторых из них достигает трех миллионов тенге. Но, разве имеют значение деньги, когда на кону человеческая жизнь. Сегодня за возможность проживать каждый день в Казахстане борются 180 тысяч человек. И каждый прожитый день для них сродни олимпийской медали или покорению Эвереста.

Фото: 24.kz