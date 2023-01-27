Новые методы по формированию зарплат предложили ввести профсоюзы РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Федерации профсоюзов РК предлагают внести изменения в Трудовой кодекс страны в части формирования заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сделали ряд предложений, в том числе и Правительству. Например, это несправедливая система распределение доходов между работодателем и работником. Что приводит к практически финансовой несамостоятельности работников, оттуда следствие – правовая пассивность. Поэтому надо в корне менять систему оплаты труда. К сожалению, сейчас систему оплаты труда формирует работодатель. И мы настаиваем и предлагаем внести изменения в Трудовой кодекс в части, что система оплаты труда должна быть согласована, в первую очередь, с представителем работников. И более того, сегодня работники должны участвовать в управлении производством, это мировая практика и мы должны к этому идти», - сказал председатель Федерации Сатыбалды Даулеталин в кулуарной беседе с журналистами во время форума социальных партнеров.

Он отметил, что основой размера оплаты труда является минимальная заработная плата. Поэтому в Федерации профсоюзов считают, что каждый гражданин Казахстана должен понимать, как формируется уровень МЗП.

«Президент поддержал нашу инициативу о разработке методики определения размера минимальной заработной платы, потому что до сих пор было не ясно, как она формируется. Сейчас методика должна определиться, и любой человек должен знать, как она формируется. А это как раз является базовой ставкой», - добавил спикер.