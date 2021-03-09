Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматинская область

Новые методы борьбы с незаконными вооруженными формированиями отработали на полигоне в Алматинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Марта 2021, 22:21
Новые методы борьбы с незаконными вооруженными формированиями отработали на полигоне в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На учебном полигоне «Илийский» прошло двустороннее тактическое учение. Подразделения Десантно-штурмовых войск отработали новые методы борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

На учение под руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками генерал-майора Каныша Абубакирова были привлечены парашютно-десантный батальон, расчет беспилотных летательных аппаратов, штурмовые и артиллерийские подразделения. Всего более 300 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники.

photo

Основная цель маневров – применить на практике опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать полевую выучку войск и добиться слаженности органов военного управления тактического звена.

Командование ротной тактической группы изучило различные способы применения беспилотных летательных аппаратов в борьбе с незаконными вооруженными формированиями, а также взаимодействие расчетов БПЛА с десантно-штурмовыми и артиллерийскими подразделениями.

photo

«Учение – очередной шаг в повышении уровня полевой выучки Десантно-штурмовых войск. Оно позволило исследовать вопросы подготовки и ведения боевых действий с целью эффективного применения десантно-штурмовых подразделений Сухопутных войск», – отметил генерал-майор Каныш Абубакиров.

photo


Учения   Алматинская область   Армия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области