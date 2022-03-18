Новые методы борьбы с коррупцией разъяснили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Главой Антикоррупционной службы ВКО Е. Жалмағамбет проведено совещание с руководством акиматов городов и районов Восточного Казахстана, проектных офисов «Шығыс – Адалдық алаңы» и госслужащими ответственными за профилактику коррупции, где рассмотрена «Концепция антикоррупционной политики РК» и реализации проекта «Предупреждение и противодействие коррупции» (ТБН-4), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Президент страны отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики.

Концепция антикоррупционной политики на 2022-2026 годы нацелена на переход от рутинного противодействия коррупции к коренному изменению общественного сознания, непринятия населением любых форм коррупции и непотизма, приоритету превентивных мер.

Абсолютное неприятие коррупции будет достигнуто путем повышения антикоррупционной культуры, систематизации воспитательных и образовательных мер, мотивации представителей государственного аппарата и бизнес-сообщества на добропорядочное поведение.

«В Концепции особое внимание уделено бытовой коррупции. Так как большая доля взяточничества связана именно с ней. К сожалению, в обществе все еще бытует мнение, что легче дать, чтобы получить какие-то блага, или решить какой-то вопрос», - отметил в своем выступлении Ерлан Жалмағамбет.

Также, согласно Концепции внедряются новые инструменты по профилактике коррупции среди госаппарата. А именно, вырабатываются механизмы внедрения проверки на добропорядочность, которая позволит своевременно выявлять и увольнять недобросовестных служащих, предотвращая ущерб государству и обществу от их потенциальных коррупционных деяний.

Следующая мера противодействия коррупции среди госслужащих – это реализация принципа «следуй за деньгами», поиск и возврат активов, конфискация имущества, полученных преступным путем.

В целом антикоррупционная политика нацелена на создание таких условий, когда коррупция будет экономически и репутационно невыгодной.

Борьба с коррупцией и применение современных методов ее предотвращения являются актуальной задачей, в том числе и для корпоративного сектора.

В связи с чем, в Закон «О противодействии коррупции» внесены изменения по реализации института антикоррупционных комплаенс-служб, ответственных за соблюдение корпоративных стандартов в организациях квазигосударственного и частного сектора.

На сегодняшний день в области комплаенс-службы созданы в 389 субъектах квазигосударственного сектора.

«Все эти меры нацелены на стимулирование честности и порядочности, формированию антикоррупционной культуры и целом противодействию коррупции», - резюмировал руководитель Антикоррупционного ведомства.