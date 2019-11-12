Новые методы борьбы с гололедом на автодорогах намерены использовать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Казахстане намерены использовать новые методы борьбы с гололедом на автомобильных дорогах. Об этом на брифинге в Правительстве заявил председатель правления АО НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зима только начинается. Да, мы видели, что последние погодные условия - дожди с переходом в снег, ночью заморозки, то есть погодные условия были очень сложные и быстро очистить (гололед) невозможно. Сейчас проезд обеспечен, гололедных явлений нет», - сказал Улан Алипов, рассказывая о ситуации на платной автодороге «Нур-Султан - Щучинск».

Он также заявил, что в текущем году компания намерена внедрить новые технологии в борьбе с гололедом.

«Применяем все технологии, которые есть, мы сейчас будем внедрять новые технологии по борьбе с гололедом. Есть, конечно, замечания и нарекания, будем над этим работать. У нас сейчас трассу «Нур-Султан - Щучинск» обслуживает именно компания «КазАвтоЖол», остальные платные дороги обслуживает компания «КзахАавтодор», мы с ними договор имеем, мы будем отрабатывать с ними все вопросы», - заверил Улан Алипов.

Он также сообщил, что граждане могут обращаться по возникшим вопросам круглые сутки на телефон горячей линии.

«У нас есть телефон горячей лини круглосуточный – 14 03, он бесплатный можете звонить в любое время суток», - добавил Улан Алипов.