Новые методики для ранней диагностики аутизма среди детей внедряют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за последнее время наблюдается рост выявляемости детей с расстройством аутистического спектра. Об этом сообщил генеральный директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Министерства здравоохранения РК Николай Негай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республике за последние 13 лет отмечается значительный рост выявляемости детей с расстройством аутистического спектра: с 37 в 2008 году до более 750 в 2020 году. Это особенно заметно в последние годы, что связано с различными факторами. В том числе с внедрением методов скрининга, обучением специалистов, в том числе ПМСП, увеличением доступности помощи и так далее. Но на сегодняшний день есть и проблемы - это недооценка состояния, поздние обращения, поздняя диагностика, что показывает необходимость совершенствования подходов и внедрения новых технологий в данном направлении. Сама проблема аутизма достаточно нова», - рассказал Николай Негай в ходе брифинга в СЦК.

Он также ответил, какая работа проводится для ранней диагностики аутизма среди детей.

«Мы сейчас проводим внедрение новых диагностических методик. Во-первых, это психофизический скрининг. В последующем внедряем новые методики диагностики для Казахстана - ADOS-2 и ADI-R. ADOS-2 состоит из пяти модулей для разных возрастов, то есть практически до двух лет можно говорить о возможности диагноза. Эти методики внедряются. Я думаю, что в ближайшем будущем они будут внедрены уже во всех медицинских организациях и организациях образования», - отметил Николай Негай.

Председатель Национальной ассоциации AUTISM KAZAKHSTAN кандидат экономических наук Нурия Балтабайкызы обратила внимание, что, по данным ВОЗ, распространенность детского аутизма выросла на 1300%, что вкупе превышает все диагнозы вместе взятые.

«Согласно информации Центра по профилактике и контроля заболеваний в США, с 2008 года примерно каждый 59 ребенок в мире, возможно, имеет диагноз «аутизм». В Казахстане мы такую статистику сказать не можем, так как данные всех министерств разнятся. Не учитывается группа риска детей не только с диагнозом «аутизм», но детей, которые имеют в целом задержки психическо-речевого развития, задержки речи и другие диагнозы, которые входят в эту группу риска. О том, что таких детей становится больше, мы наблюдаем по очередности в реабилитационных и коррекционных центрах. К сожалению, услуги для таких детей предоставляются только в частных центрах, стоимость которых не всем по карману: примерно от 200 тысяч тенге в месяц. В сельской местности ситуация тяжелее», - отмечает Нурия Балтабайкызы.