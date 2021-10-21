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    10:23, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Новые мерзлотомеры устанавливают на метеостанциях в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи смогут замерять уровень промерзания почвы на глубине 1,5 и 3 метра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», географию наблюдений за промерзанием почвы расширяют за счет установки дополнительных мерзлотомеров. В частности, к уже имеющимся 16 приборам добавят еще семь с возможностью измерения глубины промерзания до 150 см.

    «На основе данных многолетних наблюдений в пунктах, где почва промерзает более чем на 150 см, устанавливаются мерзлотомеры, способные показать глубину промерзания почвы до 3 метров. Это позволит получить более широкий ряд данных о промерзании почвы в регионе, даст возможность составлять более точные агрометеорологические прогнозы и прогнозы весеннего половодья», - рассказали североказахстанские метеорологи.

    Минувшей зимой некоторые метеостанции области зарегистрировали промерзание почвы глубиной более одного метра.

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет
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