Новые мерзлотомеры устанавливают на метеостанциях в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи смогут замерять уровень промерзания почвы на глубине 1,5 и 3 метра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», географию наблюдений за промерзанием почвы расширяют за счет установки дополнительных мерзлотомеров. В частности, к уже имеющимся 16 приборам добавят еще семь с возможностью измерения глубины промерзания до 150 см.

«На основе данных многолетних наблюдений в пунктах, где почва промерзает более чем на 150 см, устанавливаются мерзлотомеры, способные показать глубину промерзания почвы до 3 метров. Это позволит получить более широкий ряд данных о промерзании почвы в регионе, даст возможность составлять более точные агрометеорологические прогнозы и прогнозы весеннего половодья», - рассказали североказахстанские метеорологи.

Минувшей зимой некоторые метеостанции области зарегистрировали промерзание почвы глубиной более одного метра.