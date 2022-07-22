22 Июля 2022 21:00

Новые меры против COVID-19 будут приняты к осени в Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения ФРГ Лаутербах предупредил об угрозе катастрофической волны COVID-19 и сообщил о подготовке плана для сокращения новых случаев заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах предупредил об угрозе новой катастрофической волны COVID-19 при отсутствии необходимых мер по сокращению новых заражений коронавирусом.

«Если мы начнем осень просто так – без дополнительных мер защиты, без масок, без всего – это будет означать, что число заразившихся резко возрастет, а реанимационные отделения будут перегружены», - заявил он агентству Deutsche Presse-Agentur (dpa) во время визита в Вашингтон.

Немецкий политик подчеркнул необходимость новых противоэпидемических мер и сообщил, что они будут приняты. О конкретных готовящихся шагах он не сообщил, но указал на ведущиеся закрытые консультации с различными ведомствами, в том числе с Министерством юстиции. Действующие в настоящее время меры истекают 23 сентября, и до этого времени власти примут новый план по снижению числа инфицированных, добавил Лаутербах.

Комментируя возможность сделать вторую бустерную прививку от коронавируса, глава немецкого Минздрава призвал пожилых людей не рисковать и не ждать адаптированной к новым вариантам SARS-CoV-2 вакцины, учитывая большое число заражений в настоящее время. При этом измененная вакцина, по его словам, ожидается в сентябре-октябре.

В ходе визита в США Лаутербах, среди прочего, обменялся мнениями с американскими властями о борьбе с коронавирусом и подготовке к будущим пандемиям. Среди прочего, он встретился с иммунологом и советником президента США по борьбе с пандемией Энтони Фаучи. Сегодня, 22 июля, он выступит в Гарвардском университете и посетит завод по производству вакцины Moderna в Норвуде (штат Массачусетс).

Между тем за минувшие сутки официальное число новых случаев заражения коронавирусом в Германии составило 107 тыс. 819. Ровно неделю назад этот показатель составлял 109 тыс. 694 случая. От последствий инфекции за последние 24 часа скончались 113 человек (неделю назад – 115). Семидневный средний показатель заражений на 100 тыс. жителей сейчас составляет 740,3. Неделей ранее он равнялся 719,2, месяц назад – 488,7.

При этом эксперты уверены, что реальное число заражений гораздо выше регистрируемого Институтом имени Роберта Коха (RKI), поскольку далеко не все заболевшие сдают ПЦР-тесты, а только результаты таких тестов учитываются в официальной статистике.

Фото: Sven Simon/picture alliance