Новые меры из-за роста заболеваемости ковидом ввели в Москве

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу объявил в российской столице нерабочие дни с 15 по 18 июня включительно в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Длинные выходные» продлятся в общей сложности девять дней - с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

С 15 по 18 июня включительно в Москве устанавливаются нерабочие дни с сохранением зарплаты . Это решение касается «предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям)». Исключениями станут только организации, имеющие критически важное значения для обеспечения работы городской инфраструктуры, а также предприятия «оборонки», Росатома и Роскосмоса, других стратегических отраслей.

С 13 по 20 июня московские рестораны и клубы с 23:00 до 06:00 смогут обслуживать посетителей только навынос .

Детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах и аналогичных организациях в эти дни будут закрыты .

Кроме того, не будут работать « объекты отдыха и развлечений « в городских парках и на природных территориях . Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок и так далее. Как пояснил мэр, « фактически в парках можно будет только гулять «.

Власти также рекомендовали организациям и предприятиям вернуть на удаленку как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию , - «не менее 30% от списочного состава организаций». Особенно это касается людей старше 65 лет либо тех, кто страдает хроническими заболеваниями , подчеркнул Собянин.

Мэр также призвал пожилых людей воздержаться от поездок , а всех горожан - строго соблюдать противоэпидемические меры и активнее прививаться от ковида.

Власти Москвы не обсуждают возможность введения в столице пропускного режима , как весной 2020 года, а также увеличение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, уточнила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Кроме того, в столице продолжится сдача ЕГЭ , в нерабочие дни продолжат работать в обычном графике детские сады и медицинские учреждения .

Однако городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность .

Открывшаяся в « Лужниках « фан-зона для просмотра матчей Евро-2020 также не подпадает под новые ограничения , уточнили власти: на площадке, рассчитанной на 5 тыс. посетителей, ждут порядка 3,5 тыс. зрителей.

Заболеваемость в Моске начала резко расти несколько дней назад. Только за минувшие сутки в городе выявили 6 701 случай заражения, что стало максимумом с 26 декабря 2020 года , а коэффициент распространения инфекции вырос до 1,7 - наибольшего значения с 29 сентября. При этом в пятницу Собянин отмечал, что власти не планируют ужесточать противоэпидемические меры, но будут усиливать контроль за соблюдением уже действующих.