Новые меры искоренения бедности разрабатывает Правительство РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в Казахстане выстроена национальная модель социальной защиты и обеспечения граждан. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главным ориентиром стали мотивация к труду, обеспечение прозрачности и справедливости в отношении учета доходов малообеспеченных граждан и размеров государственной поддержки. Основные виды социальной помощи бедным и малоимущим гражданам включают материально-экономическую помощь (пособия, разовые выплаты), социально-бытовую помощь (льготы и компенсации в оплате коммунальных услуг), коммуникативно-психологическую помощь (психологическое консультирование), профессионально-трудовую помощь (профессиональная переподготовка и ориентация, трудоустройство)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, основным принципом оказания социальной помощи остается принцип обязательного участия трудоспособных членов семьи в мерах занятости и заключения с ними социального контракта.

«Наряду с этим, с прошлого года действует новое государственное пособие многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей, выплачиваемое независимо от доходов, в дифференцированных размерах в зависимости от количества детей в семье. Внедрен гарантированный социальный пакет для детей из числа малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 18 лет, предусматривающий бесплатное питание по месту обучения, льготный проезд на городском общественном транспорте, обеспечение школьными формой и принадлежностями, для детей дошкольного возраста – обеспечение продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями. Дополнительно, в соответствии с поручением Главы государства, Правительством разрабатываются новые меры искоренения бедности в рамках Концепции Социального кодекса», - отметил Премьер.

«Эти меры будут направлены на поэтапное повышение размера черты бедности до уровня прожиточного минимума (с 24 011,4 тенге до 34 302 тенге), обеспечение наборами для новорожденных детей из числа малообеспеченных семей, ограничение сроков на обусловленную денежную помощь, сохранив выдачу гарантированного социального пакета и мер занятости. Таким образом, Правительством на ежегодной основе совершенствуется механизм социальной защиты для социально уязвимых слоев населения на основе лучших международных практик», - заключил А. Мамин.



