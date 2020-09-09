Новые меры господдержки позволят омолодить научный потенциал Казахстана - ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства в Послании поставил перед Правительством задачи по улучшению качества жизни народа Казахстана. Об этом заявил доктор PhD Казахского национального аграрного университета Алмас Мухаметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании был затронут ряд важных тем — экономических и социальных. В очередной раз Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством определенные задачи по улучшению качества жизни народа Казахстана. В своем послании Президент озвучил семь принципов нового курса Казахстана. Особое внимание он обратил на кредитование экономики, поддержку предпринимательской деятельности, разработку новой программы агропромышленного комплекса, взаимовыгодное сотрудничество между промышленностью и ИТ-отраслью, транспортно-транзитный сектор, развитие моногородов, социальный кодекс страны, а также на «перезагрузку» системы государственной службы, повышение уровня сервиса, развитие цифровизации и обеспечение качества медицинских услуг и образования», - отмечает Алмас Мухаметов.

Ученый подчеркивает, что особое внимание Президент уделил вопросам развития науки.

Опираясь на мировой опыт, Глава государства предлагает ввести ежегодные стажировки 500 ученым в лучших научных центрах мира.

«Считаю, что это позволит перенять опыт зарубежных ученых, а также заявить о себе в международном научном сообществе. Предоставление 1000 грантов для молодых ученых на исследования по проекту «Жас ғалым» даст дополнительный стимул молодежи заниматься наукой, тем самым это позволит омолодить научный кадровый потенциал Казахстана», - считает Алмас Мухаметов.

По его словам, для поддержки прикладных научных исследований важным источником финансирования должны стать средства крупнейших предприятий, особенно сырьевого сектора. Это позволит увеличить количество практических научных проектов.

Финансирование крупным бизнесом научных исследований региональных вузов позволит заниматься научными исследованиями, характерными для того или иного региона, специалистам, которые достаточно хорошо владеют местной спецификой.

«Президент отметил, что больше внимания необходимо уделять молодому поколению. Уже сегодня вводится целый ряд инновационных для Казахстана инициатив: обеспечивается поддержка молодых семей, малого и среднего предпринимательства, у молодых людей сегодня существуют возможности для реализации своих проектов, так называемых стартапов. При этом необходимо уделить внимание в школах и вузах экологическому и трудовому воспитанию подрастающего поколения, развитию культуры экологического туризма внутри страны, научить развивать и укреплять ценности, как трудовых, так и экологических на постоянной и систематической основе. Новые планы Президента РК очень амбициозны, и я считаю, что они позволят нам, молодому поколению, построить счастливое будущее», - резюмировал эксперт.