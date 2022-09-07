Новые механизмы стабилизации цен на продукты и обеспечения ГСМ выработаны в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания, а также обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами и углем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил, что ведомством разработаны новые подходы по стабилизации и фиксации цен на ряд социально значимых продуктов питания.

Так, в рамках имеющихся оборотных средств планируется профинансировать новый механизм обеспечения сахаром, который позволит не только насытить рынок, но и развить сахарную отрасль в целом. Сахарные заводы смогут закупить трехмесячный объем сахара-сырца в размере 136 тыс. тонн и обеспечить постоянную переработку в течение года.

В свою очередь заводы примут четкие встречные обязательства по фиксированию на один год отпускной цены в размере 460 тенге/кг, обязательной модернизации заводов, увеличению мощностей хранения и четкому исполнению плана по развитию сахарной отрасли.

Для фиксации цен на картофель и морковь достигнуты договоренности с крупнейшими производителями Павлодарской, Карагандинской, Костанайской и Жамбылской областей по предоставлению им «оборотных средств» до 4 млрд тенге. Это позволит обеспечить рынок необходимым объемом овощной продукции по фиксированной цене.

Также новые меры будут приняты в отношении молочной продукции, гречневой крупы, риса, подсолнечного масла, яиц, социального хлеба, муки, соли, говядины и мяса кур.

Премьер-Министр отметил, что новые подходы, предложенные Министерством торговли, в целом поддерживаются. При этом, по его словам, госорганами и акиматами ранее был допущен ряд недоработок, из-за чего они не справились с задачей стабилизации цен на продовольственные товары.

Он подчеркнул, что ранее неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования «оборотной схемы» до 100 млрд тенге, однако 10 регионов до сих пор этого не сделали.

«Объемы продукции в стране есть. Производители готовы контрактоваться, но 26,3 млрд тенге не задействованы и находятся на счетах социально-предпринимательских корпораций. Акиматам до конца сентября нужно обеспечить финансирование «оборотной схемы» до заданного показателя», — отметил Премьер-Министр.

Также Алихан Смаилов заострил внимание на формальном характере контроля за торговыми надбавками и неэффективной работе региональных комиссий по расследованию посреднических цепочек.

«Упущена работа по выявлению непродуктивных посредников, что приводит к их увеличению. В результате мы наблюдаем постоянный рост цен», — подчеркнул Премьер-Министр.

По итогам проведенного анализа Минторговли составлен рейтинг акиматов в части эффективности работы по сдерживанию цен. Последние места в нем занимают Туркестанская и Западно-Казахстанская области.

В этих регионах, по словам Алихана Смаилова, плохо контролируется как розничная торговля, так и оптовый рынок, слабо проводится работа по прямым поставкам сельхозпродукции. При этом отмеченные факты характерны и для других областей.

Отдельно Премьер-Министр отметил деятельность Министерства сельского хозяйства, в том числе в вопросе обеспечения страны сахаром.

«Можно сказать, что эта работа министерством была провалена. Квотированием не удалось вовремя стабилизировать внутренний рынок, так как не было должной организации. Кроме того, сказалась длительность принятия решений руководством ведомства. В итоге страна столкнулась с ажиотажем», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Так, по его словам, со стороны министерства не осуществляется должная координация акиматов и организаций по своевременной контрактации на поставку данной продукции, слабо ведется работа и по контролю за своевременным пополнением стабилизационных фондов в регионах.

«В случае дальнейшего неисполнения или такой формальной работы будем принимать кадровые решения по регионам и министерствам», — сказал Алихан Смаилов.

В ходе обсуждения вопросов обеспечения внутреннего рынка топливом Алихан Смаилов подчеркнул, что напряженная ситуация вокруг ГСМ сложилась из-за отсутствия должной координации между центром и регионами.

В частности, по его словам, со стороны Министерства энергетики и «КазМунайГаза» нет четкой синхронизации по логистике, отгрузке с нефтеперерабатывающих заводов и необходимым объемам нефтепродуктов в регионах. Кроме того, компания «Казахстан темир жолы» не смогла обеспечить своевременную поставку цистерн на НПЗ и не скорректировала графики подачи подвижного состава.

«Несмотря на введенный запрет, бензин и дизельное топливо вывозились под видом других товаров. К примеру, экспорт печного топлива вырос в 11 раз. Это означает, что со стороны Министерства энергетики нет должного контроля за данным вопросом», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр также добавил, что при попустительстве со стороны «КазМунайГаза» частными «давальцами», не являющимися недропользователями, осуществлялась переработка нефти на НПЗ, что привело к продаже нефтепродуктов по завышенным ценам.

Алихан Смаилов подчеркнул, что из-за отсутствия четкого механизма определения операторов льготного ГСМ в регионах создаются условия для выбора «привилегированных» компаний. Кроме того, Минэнерго не установлена предельная стоимость льготного топлива, поэтому цена формируется на усмотрение оператора.

«Все эти факты привели к искусственной нехватке дизтоплива в регионах и росту цен», — отметил Премьер-Министр, добавив, что за допущенные пробелы в работе к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены уполномоченные лица Минэнерго, КМГ, ТОО «Petrosun» и АНПЗ.

Для исключения непродуктивных посредников Алихан Смаилов поручил нормативно урегулировать вопросы обеспечения сельхозпроизводителей льготным ГСМ с установлением предельной суммы маржи и конечной стоимости.

«Приоритет должен отдаваться компаниям, имеющим заправочные станции в районах и отдаленных населенных пунктах», — отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, Премьер-Министр поручил обеспечить рациональную логистику ГСМ, в том числе для нужд сельского хозяйства, от НПЗ до хранилищ и АЗС в регионах, рассмотреть вопрос снижения ж/д тарифов для транспортировки ГСМ в период посевной и уборочной кампаний, а также создать региональные комиссии по контролю за нефтебазами и мелкими АЗС для недопущения необоснованного повышения цен и перетоков нефтепродуктов.

В части обеспечения регионов углем глава Правительства поручил заблаговременно проработать вопрос недопущения необоснованного роста розничных цен на местах и принять незамедлительные меры по плановой поставке твердого топлива, особенно в отдаленные районы.





Фото: primeminister.kz



















