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Новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий выработают в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
9 Апреля 2021, 18:01
Новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий выработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане выработают новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий. Об этом на брифинге в СЦК заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут выработаны новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий и расширен перечень лиц, имеющих право на реабилитацию», - сказал Ералы Тугжанов.

Спикер подчеркнул, что для этой работы будут привлечены опытные ученые и эксперты.

Ранее он сообщал, что по итогам деятельности государственной комиссии будет проведена работа по законодательному обеспечению полной реабилитации жертв политических репрессий.

«Будут разработаны законопроекты о полной реабилитации жертв политических репрессий и о внесении изменений и дополнений в ряд действующих законов. Также будут выработаны новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий и расширенный перечень лиц, имеющих право на реабилитацию», - уточнил Ералы Тугжанов.


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