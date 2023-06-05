Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Благоустройство

Новые механизмы по повышению доступности жилья планируют внедрить в приграничных районах РК

Автор:  
Серик Сабеков
5 Июня 2023, 21:21
Новые механизмы по повышению доступности жилья планируют внедрить в приграничных районах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комплекс мер по улучшению инфраструктурной связанности приграничных сельских населенных пунктов (СНП) с районными и областными центрами областей примут в РК. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РК по внесению изменений в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, размещенного на портале Открытые НПА.

«Уполномоченным органом в сфере индустриально-инновационного развития в рамках Национального инфраструктурного плана будет принят комплекс мер по улучшению инфраструктурной связанности приграничных СНП с районными и областными центрами областей. В целях обеспечения жильем постоянно проживающего в приграничных СНП населения будет внедрен механизм субсидирования затрат работодателей, построивших жилье для своих работников», - отмечено в документе.

Кроме того, согласно опубликованным данным, продолжится работа по подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры к неосвоенным новым земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство в приграничных сельских населенных пунктах.

«Уполномоченным органом в сфере индустриально-инновационного развития совместно с АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» будут разработаны и внедрены новые механизмы по повышению доступности жилья в приграничных районах страны», - сообщается в проекте постановления.


Инфраструктурные проекты   Жилье  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО