Новые медицинские центры появятся в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Уже в декабре этого года в Семее откроется центр детской реабилитации и катамнеза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В Усть-Каменогорске продолжается строительство уникального гематологического центра, где для лечения и диагностики будут использоваться клеточные и генно-инженерные технологии. Отметим, что планомерная работа по оснащению больниц и открытию самых современных центров с высокотехнологичным оборудованием ведётся уже на протяжении нескольких лет. Как рассказал на брифинге в службе центральных коммуникаций аким области Даниал Ахметов, за последние пять лет закуплено более трёх тысяч единиц техники и современного оборудования. Парк скорой помощи стал больше на 216 Автомобилей. Большим шагом в этом году стало открытия Центра ядерной медицины и онкологии в Семее, где на базе первого в стране отделения радионуклидной терапии уже пролечено 120 пациентов, диагностические исследования прошли 380 пациентов. Примечательно, что это не только жители Восточного Казахстана.

Инсультные центры открытые в Аягозе и Алтае позволяют не только оказывать квалифицированную помощь на местах, не выезжая в областные клиники, но и не нарушать правило «золотого часа» - времени, когда гарантированно можно спасти жизнь пациента. Врачи обучаются в зарубежных клиниках по приоритетным направлениям - онкология, кардиология и кардиохирургия, инсультные центры, нейрохирургия, медицинская реабилитация, акушерство и гинекология. Как отметил глава региона, в этом году на повышение квалификации в ведущие клиники России, Израиля и Польши отправились 60 специалистов. Уже обучено свыше трёх тысяч человек, из них 360 за рубежом.