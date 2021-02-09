Новые медицинские аппараты поступили в перинатальный центр Семея

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - Перинатальный центр Семея получил новые медицинские аппараты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В ведомстве сообщили, что при поддержке фонда «Аяла» здесь установлен аппарат терапевтической гипотермии, который позволяет провести контролируемую гипотермию новорожденным детям, родившимся с признаками гипоксии и гипоксически-ишемической энцефалопатии. Этот аппарат, по словам медиков, помогает сохранить жизнь и здоровье новорожденным малышам.

Стоит отметить, отделение реанимации рассчитано на 12 коек. Здесь принимают детишек не только Семея, но и близлежащих районов, таких как Аягоз, Калбатау и Урджарский район. Малыши также проходят лечение в отделении интенсивной терапии в реанимации.

«Зачастую, когда дети поступают к нам, мы проводили им неконтролируемую гипотермию с помощью охлаждающих пакетов. Данный метод не всегда является хорошим и приемлемым методом лечения. Наиболее приемлемым на сегодняшний день, как показывает мировая практика, является лечение как раз при помощи аппарата терапевтической гипотермии», – говорит сотрудник отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального центра г.Семей Елена Гейнц.

Аппарат уже используется местными врачами в лечении новорожденных. Так, благодаря данному аппарату удалось сохранить жизнь новорожденному мальчику, которому теперь родители дали имя Амангельды.

«Мой ребенок лежал в отделении реанимации 3 дня в этом аппарате, при помощи аппарата ему охлаждалось тело. Благодаря аппарату мой сын жив, здоров и сейчас рядом со мной. Ребенка мы назвали Амангельды», – говорит мама ребенка Акерке Канатбеккызы.

Вместе с тем, в перинатальном центре установлен аппарат электроэнцефалографии. Как пояснили медики, он нужен для того, чтобы определить есть ли у ребенка судороги.

«К сожалению, судороги не всегда можно определить визуально. Для этих целей есть этот аппарат. Он помогает нам зарегистрировать и провести лечение или коррекцию, с целью снижения смертности и инвалидизации пациента», – заключила Елена Гейнц.

Фото:Информационный центр г.Семей