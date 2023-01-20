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Новые машины «скорой помощи» передали в районы СКО

20 Января 2023, 05:05
Новые машины «скорой помощи» передали в районы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области до 63% снизили износ санитарного транспорта. Районы получили 14 новых машин «скорой помощи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, транспорт приобрели по проекту «Модернизация сельского здравоохранения». Стоимость одного автомобиля составляет 18 млн тенге. Средства выделили из местного бюджета.

До конца года закупят еще 10 машин «скорой помощи». Всего требуется обновить 45 единиц транспорта.

«В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в селах начнется строительство 46 медицинских объектов. В том числе врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты. В рамках комплексного плана развития области - строительство поликлиники райцентре Кишкенеколь», - сообщили в пресс-службе.

В Петропавловске планируют открыть две новых поликлиники в микрорайонах «Береке» и «Жас Өркен».

В этом году на капитальные ремонты объектов здравоохранения выделили 1,5 млрд тенге. На обновление медицинского оборудования - 5 млрд тенге. Для больниц приобретут ангиографы, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое, реанимационное и рентгенографическое оборудование. В том числе два цифровых ангиографа для кардиологического центра и инсультного центра многопрофильной городской больницы.

Фото пресс-службы акима области


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