Новые машины скорой помощи передали центру экстренной медицины РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня Программа развития ООН (ПРООН) в Казахстане официально передала Национальному координационному центру экстренной медицины Министерства здравоохранения Республики Казахстан (НКЦЭМ) пять специализированных автомобилей скорой медицинской помощи на безвозмездной основе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Современные автомобили оснащены всем необходимым медицинским оборудованием, включая дефибрилляторы, полную систему мониторинга сердечного ритма, пульсоксиметры, портативные аппараты вентиляции легких и кислородные баллоны.

Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният подчеркнула, что в настоящее время Правительство продолжает предпринимать все необходимые меры по недопущению распространения COVID-19, направленные на защиту жизни и здоровья населения Казахстана.

«Для обеспечения доступности и повышения качества медицинской помощи принимаются меры по материально-техническому обеспечению. ПРООН совместно с МИД проведена работа по организации оказания гуманитарной помощи с целью поддержки Правительства Республики Казахстан в борьбе с пандемией. От имени Министерства здравоохранения и от себя лично хочу выразить благодарность за оказанное содействие, которое наглядно демонстрирует солидарность в международных усилиях по противодействию пандемии», - отметила А.Гиният.

«Повышение качества услуг в сфере здравоохранения является одним из ключевых приоритетов новой Страновой программы ПРООН на 2021-2025. ПРООН ведет работу по оценке социально-экономических последствий COVID-19 для наиболее уязвимых групп населения. В августе прошлого года в Центр фтизиопульмонологии г. Нур-Султане передано оборудование (автоклав) для безопасного обращения медицинских отходов», - отметил Виталий Времиш, заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Казахстане во время церемонии передачи автомобилей.

Отмечается, что машины были закуплены по запросу Министерства иностранных дел Казахстана. По словам директора департамента многостороннего сотрудничества МИД РК Дидара Теменова «Казахстан высоко оценивает данный шаг, а также другие меры оперативной поддержки со стороны ПРООН по смягчению последствий пандемии коронавируса в Казахстане. Сегодняшнее мероприятие служит практическим воплощением успешного сотрудничества Казахстана с ООН, 30-летие которого мы будем отмечать в следующем году».

Новые машины скорой помощи будут переданы в автопарк НКЦЭМ в г. Нур-Султане, а также будут отправлены в Представительство НКЦЭМ в г. Алматы.

По словам Председателя Правления НКЦЭМ Нурлана Ахильбекова, главной задачей центра является оказание экстренной медицинской помощи населению в условиях большой протяженности страны и отдаленности медицинских учреждений.

«Ежегодно силами медицинской авиации выполняется около 3000-4000 медицинских услуг, при этом транспортировка пациентов из медицинской организации до воздушного судна и обратно осуществляется автомобилями скорой медицинской помощи. Преобладающее количество пациентов медицинской авиации – это пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Обновление автопарка позволит повысить качество медицинских услуг, уровень безопасности и комфортабельности при транспортировке пациентов», - отметил он.