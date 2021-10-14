Новые машины появятся у патрульных полицейских в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области автопарк департамента полиции пополнился 30 новыми автомобилями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года полицейские получили 127 новых автомобилей.

Большую часть седанов марки Hyundai Elantra передадут патрульным полицейским. Именно они в любое время суток первыми прибывают на места дорожно-транспортных происшествий и другие тревожные вызовы.

Батальон патрульной полиции обслуживает более 1,3 тысячи км загородных дорог республиканского, областного и районного значения. Патрульные более 50 раз оказывали помощь водителям и пассажирам, сломавшимся на трассах вдали от населенных пунктов. Раскрыли 116 преступлений, приняли участие в раскрытии 441, выявили свыше 19 тысяч административных правонарушений.

Буквально вчера аким области Кумар Аксакалов на заседании акимата говорил о том, что новая техника позволит спасателям и полицейским оперативно реагировать на сложные ситуации, возникающие зимой на дорогах.

«Обращаясь сегодня к личному составу, глава региона положительно оценил службу полицейских. В последние годы в области намечено снижение количества зарегистрированных уголовных правонарушений: с 5617 в прошлом году до 3722 в нынешнем. Сохраняется положительная тенденция снижения преступности более, чем на 33%. Количество совершенных правонарушений снизилось на 4%», - отметили в пресс-службе.

Начальник департамента полиции Марат Тулебаев подчеркнул, что 2021-й год является «Годом профилактики правонарушений и обеспечения принципа «полиция в шаговой доступности». Каждый полицейский - от сержанта до офицера - обязан оправдать доверие народа и власти.