2 Августа 2022 13:25

Новые маршруты поездов запускают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В АО «Пассажирские перевозки» сообщили об изменении нумерации и маршрутов курсирования некоторых пассажирских поездов. Об этом передает МИА «Казинформ».

По маршруту «Нур-Султан-Шымкент»:

с 1 сентября назначается социально значимый ежедневный поезд Тальго №86/85 «Нур-Султан Нурлы жол-Шымкент»;

с 1 сентября назначается ежедневный коммерческий поезд №71/72 «Нур-Султан-1-Шымкент», укомплектованный стандартными вагонами.

Кроме того, с 5 сентября изменится сообщение поезда №71/72 на «Нур-Султан Нурлы жол-Шымкент».

По маршруту «Атырау-Алматы»:

с 1 сентября назначается коммерческий поезд №29/30 «Атырау - Алматы-2» из стандартных вагонов периодичностью курсирования через день;

с 3 сентября назначается социально значимый поезд Тальго №41/42 «Алматы-2-Атырау» периодичностью курсирования через день;

По другим маршрутам:

с 5 сентября изменяется сообщение поезда №10/9 на «Нур-Султан-1-Алматы-1»;

с 5 сентября в составе скорого поезда №73/74 «Алматы-2- Жезказган» будут курсировать вагоны Тальго (вместо стандартных вагонов) периодичностью через день;

с 3 сентября отменяется курсирование коммерческого поезда Тальго №69/70 «Алматы-2 -Оскемен-1».

Национальный перевозчик просит пассажиров оформлять онлайн проездные документы (билеты) через сайт https://bilet.railways.kz/ или мобильное приложение «Билеты КТЖ». При необходимости рекомендуется использовать функционал «Лист ожидания» для приобретения железнодорожных билетов.

«Просим пассажиров соблюдать масочный режим в пути следования и на вокзалах страны», - добавили в п ресс-службе АО «НК «КТЖ».



