Новые маршрутные автобусы планируется закупить в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Антикоррупционную службу по Костанайской области обратились предприниматели, занимающиеся пассажирскими автобусными перевозками в Костанае. Наболевший вопрос - выплаты субсидий на приобретение нового автобусного парка. Вопрос озвучен и местному горакимату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в Антикоррупционной службе, в прошлом году выплата субсидий производилась в объеме 60% от необходимой потребности. Проблема связана с тем, что старый парк изношен, а на покупку нового требуются значительные средства, которыми операторы не располагают.

«В этой связи местной Антикоррупционной службой совместно с Палатой предпринимателей и акиматом города Костаная проведена встреча с руководителями автопредприятий по обсуждению проблемы пассажирских перевозок. По итогам, городской акимат планирует возложение на себя обязательств гаранта, а также внесение аванса в размере 20% от общей стоимости автобусов за приобретаемую технику в рамках механизма ГЧП и приобретение 54 новых автобусов отечественного производства», - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, как пояснили в Антикоррупционной службе, субсидии за перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам будут выплачивать в размере 80% от разницы между утвержденным тарифом на регулярные автобусные перевозки пассажиров.

В случае приобретения автобусов без участия местных органов, субсидии будут выплачиваться перевозчикам в полном объеме.