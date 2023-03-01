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    23:00, 28 Февраль 2023 | GMT +6

    Новые маршрутные автобусы планируется закупить в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Антикоррупционную службу по Костанайской области обратились предприниматели, занимающиеся пассажирскими автобусными перевозками в Костанае. Наболевший вопрос - выплаты субсидий на приобретение нового автобусного парка. Вопрос озвучен и местному горакимату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в Антикоррупционной службе, в прошлом году выплата субсидий производилась в объеме 60% от необходимой потребности. Проблема связана с тем, что старый парк изношен, а на покупку нового требуются значительные средства, которыми операторы не располагают.

    «В этой связи местной Антикоррупционной службой совместно с Палатой предпринимателей и акиматом города Костаная проведена встреча с руководителями автопредприятий по обсуждению проблемы пассажирских перевозок. По итогам, городской акимат планирует возложение на себя обязательств гаранта, а также внесение аванса в размере 20% от общей стоимости автобусов за приобретаемую технику в рамках механизма ГЧП и приобретение 54 новых автобусов отечественного производства», - сообщили в ведомстве.

    Вместе с тем, как пояснили в Антикоррупционной службе, субсидии за перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам будут выплачивать в размере 80% от разницы между утвержденным тарифом на регулярные автобусные перевозки пассажиров.

    В случае приобретения автобусов без участия местных органов, субсидии будут выплачиваться перевозчикам в полном объеме.


    Теги:
    Костанай Костанайская область Транспорт для mail.ru
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