Новые маммографы приобретут для семи райбольниц в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области устарело маммографические оборудование. В этом году сразу в нескольких районных больницах закупят новые маммографы. Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Данияр Джандаев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По данным управления здравоохранения, охват скрининговыми осмотрами в области за прошлый год составил 77% от плана. При этом низкий процент исполнения скрининга отмечается именно по раннему выявлению рака молочной железы.

«Это связано с устаревшим парком маммографических оборудований в ряде медорганизаций - Аркалыкская региональная поликлиника, Денисовская районная больница, Кушмурунская сельская больница, Житикаринская районная больница. Также это и поломка передвижного маммографа в Сарыкольском районе. Всего по области для проведения скрининг обследования функционируют 16 стационарных маммографов и 1 передвижной», - сообщил Д. Джандаев.

В регионе ситуацию с устаревшим оборудованием намерены решать поэтапно. Если в прошлом году за счет местного бюджета на 148,7 млн тенге было приобретено 3 маммографические установки для Алтынсаринской, Житикаринской, Мендыкаринской районных больниц, в этом году запланировано приобретение сразу 7 маммографических аппаратов для Аркалыкской региональной поликлиники, Амангельдинской, Денисовской, Джангельдинской, Карабалыкской, Наурзумской и Сарыкольской районных больниц.

Закуп маммографов обойдутся местному бюджету в 381 млн тенге. Деньги на эти цели ведомству уже выделены.