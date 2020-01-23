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Новые ливневки появятся на нескольких улицах Петропавловска

23 Января 2020 06:30
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Новые ливневки появятся на нескольких улицах Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На отчетной встрече с населением аким Петропавловска Булат Жумабеков рассказал, как будут решать проблему неработающей ливневой канализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава города заверил, что местные власти об этой на самом деле давней проблеме знают. И пытаются ее решить. В прошлом году впервые за много лет начали строительство ливневок. Работы проводили по улицам Панфилова и Украинской в Рабочем поселке.

Б.Жумабеков говорит, что устройство ливневой канализации продолжат и в этом году. Уже готовы пять проектно-сметных документаций. В бюджете предусмотрели средства на то, чтобы поэтапно приводить в порядок ливневые канализации в целом по городу.

«Поднялись грунтовые воды. Мы знаем, что в некоторых дворах, домах, подвалах, где никогда не было воды, она начала появляться. Это говорит о том, что у нас нет дренажа, нет отвода грунтовых вод. Поэтому ливневками будем заниматься. У нас есть схема работы. Отмечу, что невозможно по некоторым улицам их сразу провести. Например, в микрорайоне «Жас Оркен» идет застройка, предполагается снос. После строительства домов запланирована реконструкция дорог и затем устройство ливневой канализации», - сказал Б.Жумабеков.

В городском акимате уточнили, что готова документация на строительство открытой ливневой канализации по улице Халтурина - от улицы Абая до улицы Радищева, проекты строительства закрытой ливневой канализации на Привокзальной площади и открытой ливневой канализации по улице Волочаевского - от улицы Абая до Радищева. Разрабатываются проекты реконструкции открытой ливневой канализации протяженностью 4880 метров по шести улицам города.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, ЖКХ, Акимат,
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Автор:

Олеся Жуковень

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