Новые лифты, ФОК и поликлиника: какие новшества ждут Темиртау в 2020 году

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Темиртау перед жителями отчитался о своей работе аким города Галым Ашимов. На отчетной встрече присутствовал глава региона Женис Касымбек. Темиртауцы спрашивали о том, что их беспокоит больше всего – это экология, отопление, водоснабжение, общественный транспорт и другие социальные проблемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, свои вопросы задавали не только акиму Темиртау, но и лично акиму Карагандинской области.

Женис Касымбек рассказал о том, как развивался регион в 2019 году и о конкретных планах на ближайшее время в городе металлургов.

«В этом году в Темиртау мы запускаем масштабную программу по замене лифтов в многоэтажных жилых домах. Всего в городе 196 недействующих подъемников. За многие годы вы, наверное, привыкли, подниматься на девятый этаж пешком. Это, конечно, ненормально. В этом году мы заменим 59 лифтов, в следующем – 67. Остальные обновим в 2022 году. Также с этого года приступаем к обновлению общественного транспорта. Вы и сами видите, что автобусы не выдерживают никакой критики – они старые и не комфортные. В Темиртау ежедневно на линию выходят порядка 200 автобусов. Часть из них планируем обновить уже в этом году, оставшуюся в 2021», - сообщил глава региона.

Кроме того, он отметил, что в Темиртау, как и во всей области, в этом году увеличат объемы строительства жилья и социальных объектов. Уже в марте этого года в городе заработает поликлиника на 20 000 человек. В апреле откроется физкультурно-оздоровительный центр на 320 зрительных мест. Объекты строятся за счет средств «АрселорМиттал Темиртау».

Пришедших на встречу горожан больше всего интересовал вопрос экологии и озеленения. О том, какая работу ведется в этом направлении и как решается проблема с черным снегом, рассказал аким Темиртау Галым Ашимов.

«Этот вопрос находится на постоянном контроле. Разработан комплексный план на трехлетний период по улучшению экологической ситуации в городе. Запланированы мероприятия по переводу частного сектора на газовое топливо. Для этого строят магистральный газопровод «Сарыарка». Сейчас идет строительство первой очереди, в ближайшее время будут газифицированы 700 частных домов в микрорайоне Соцгород и в поселке Отрадное. Это поможет решить большую часть экологических проблем», - сказал он.

Галым Ашимов также сообщил, что в минувшем году в городе посадили 3 984 дерева.

Темиртауцы спрашивали акима о водоснабжении. Жители многоэтажек в микрорайоне Старый город жаловались на слабый напор холодной воды и отсутствие горячей воды летом. Галым Ашимов поручил специалистам провести необходимые замеры, и сообщил, что в этом году в городе начнется масштабная реконструкция водопроводных сетей.

«Раньше многие сети были бесхозными, мы не могли потратить на их ремонт деньги из государственного бюджета. Мы провели большую работу, паспортизировали все сети, взяли их на баланс, разработали проектно-сметную документацию для ремонта и модернизации. В этом году будем приступать к работам», - пообещал он.

Горожан также интересовали вопросы празднования 65-летнего юбилея первой отливки стали и реставрации городской стелы к этой знаменательной дате, а также затрагивали и другие вопросы благоустройства города.