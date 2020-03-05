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Новые лица наверняка еще появятся - глава МИОР о ротациях в Нацсовете

5 Марта 2020 21:44
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Новые лица наверняка еще появятся - глава МИОР о ротациях в Нацсовете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высказался о ротациях в Национальном совете общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я бы не назвал эти изменения серьезными, сменилось только 6 из 44 членов Нацсовета, поэтому ничего сверхъестественного не произошло, это обычный рабочий процесс. Новые лица наверняка еще появятся», - сказал Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

В первую очередь, по его словам, это делается для того, чтобы вовлечь в широкую конструктивную дискуссию людей, представляющих самые разные интересы, из абсолютно разных групп.

«При этом надо понимать, что НСОД - это общественная нагрузка, которая идет параллельно с основной работой, за нее не платят зарплаты, она носит исключительно добровольный характер. Поэтому, когда люди понимают, что из-за занятости эту нагрузку просто тяжело физически совмещать с основной работой, то в интересах всех сторон, конечно же, произвести ротацию, как, например, сделала Аружан Саин», - пояснил Даурен Абаев.



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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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