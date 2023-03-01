Новые льготы на проезд в автобусах начали действовать в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 1 марта многодетные матери, инвалиды первой группы и подростки от 15 до 18 лет получили дополнительные льготы на проезд в общественном транспорте в Карагандинской области. Новые льготы установлены согласно дорожной карте «Бақытты бала – Бақытты ана – Бақытты отбасы – Бақытты ел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бесплатно ездить на пригородных маршрутах имеют право:

- многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;

- люди с инвалидностью первой группы.

При этом всем перечисленным категориям для бесплатного проезда в автобусах Караганды по-прежнему можно использовать ранее полученные транспортные карты «Социальная». Чтобы бесплатно ездить на пригородных маршрутах, необходимо предъявлять контролерам справки и свидетельства о льготах (оригинал). В ближайшее время будут бесплатно оформляться специальные карты.

Что касается подростков в возрасте от 15 до 18 лет. С 1 марта им положена скидка в размере 50 % от стоимости проезда. Ранее в Караганде эта категория оплачивала проезд по 80 тенге.

Тем, у кого есть активная карта «Дети 7–15 лет», льготу продлят автоматически. Для этого никуда не нужно обращаться. Карта будет действовать до 18 лет.

Пассажирам, которым уже исполнилось 15 лет и карта «Дети» у них заблокирована, но есть на руках, после 1 марта нужно подать заявление на ее активацию. Это бесплатно.

Заявление можно написать в Центре обслуживания ONAY! по адресу: ул. Коммунальная, 3, а также в точках оформления и выдачи льготных карт:

- Open Karaganda – ул. Назарбаева, 39;

- ТД «Умай» – ул. Карла Маркса, 9;

- ДК «Молодёжный» – ул. Металлистов, 24/2.

С собой нужно иметь свидетельство о рождении или удостоверение личности.

Тем, у кого никогда не было карты «Дети» или по достижении 15 лет пассажир ее потерял, оформить новую карту можно по тем же адресам.

Стоимость карты – 500 тенге. Для оформления нужны цветное фото 3х4 и свидетельство о рождении либо удостоверение личности (тем, кому исполнилось 16 лет).