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    Новые льготные программы для приобретения жилья запускают в Карагандинской области

    27 Декабря 2021, 13:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская область по объемам строительства занимает четвертое место в республике. В регионе с каждым годом растет ввод жилья. Обеспечение квартирами очередников увеличилось в два раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Развитие строительной отрасли обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

    «За 11 месяцев 2021 года объем строительных работ выполнен на сумму 381,2 млрд тенге, за счет строительства транспортных, крупных промышленных объектов и реализации инфраструктурных проектов в рамках государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер». Если раньше в среднем в год выдавалось порядка тысячи квартир очередникам, то в последние годы это 2–2,5 тысячи. В этом году темпы роста жилищного строительства сохраняются. По итогам года будет введено порядка 662 тыс. кв. м – на 60% больше к уровню 2019 года», – доложил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Абзал Жайлыбаев.

    Он отметил, что частные инвесторы стали активнее участвовать в жилищном строительстве.

    Доля социального жилья за счет бюджета в области составляет 15–16%, остальное – частная застройка.

    «Мы активно работаем с «Отбасы банком». Запускаем ряд новых ипотечных программ. Это кредитное жилье для молодежи. На это предусмотрены первоначальные средства в областном бюджете, и в дальнейшем сумма будет удвоена. Также вводится программа для шахтеров и металлургов, которая будет работать в Караганде и четырех городах-спутниках», – сообщил аким области Женис Касымбек.

    На аппаратном совещании также рассказали о развитии социальной инфраструктуры. В этом году были выделены средства на строительство 10 объектов образования, семи – здравоохранения, 11 – спорта, двух – культуры.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Жилье
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