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Новые крупные авиакомпании придут на рынок РК – Бейбут Атамкулов

7 Октября 2019 11:04
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Новые крупные авиакомпании придут на рынок РК – Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о планах по внедрению прямого авиасообщения в казахстанских городах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 2017 года внедрен режим «открытого неба» в Нур-Султане. За 3 года казахстанскими и иностранными авиаперевозчиками открыто 19 новых маршрутов, в том числе в Токио, Варшаву, Будапешт, Хельсинки и другие. Наращивается частота полетов действующих маршрутов в Лондон, Москву, Пекин, Стамбул. Планируются к открытию казахстанскими перевозчиками рейсы в такие крупные города, как Шанхай (2020 год), Сингапур (2020), Нью-Йорк (2021)», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства РК.

По его словам, Казахстан имеет авиасообщение с 26 государствами по 99 международным маршрутам (это 430 рейсов в неделю 26 иностранными и 3 казахстанскими авиакомпаниями).

Министр рассказал о планах по внедрению режима «открытого неба» в аэропортах городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей. Также планируется всем иностранным авиакомпаниям предоставить 5-ую степень свободы воздуха для выполнения полетов в приоритетные финансовые центры.

«Несколько лет назад 3 иностранные компании (Австрийские авиалинии, Чешские Авиалинии, КЛМ) приостановили полеты в нашу страну по коммерческим причинам, - напомнил министр. - Однако сейчас министерством принимаются меры по повышению привлекательности полетов в нашу страну и ряд иностранных перевозчиков планируют выход на рынок Казахстана».

Б.Атамкулов также рассказал о компаниях, которые планируют зайти на казахстанский рынок.

«В скором будущем ожидается приход таких авиакомпаний как «Qatar Airways» (Доха, 2020 г.), «Emirates» (Дубай, 2021 г.), «China Eastern» (Шанхай, 2021 г.), Уральские Авиалинии, «Победа» и другие», - заключил Б. Атамкулов.

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Ключевые слова: Правительство РК, Транспорт,
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Азамат Сыздыкбаев

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