Новые критерии оценки работы начальников департаментов полиции разрабатывают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК приступили к разработке критериев оценки деятельности каждого начальника департамента полиции и уголовно-исполнительной системы. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила Шугыла Бериккызы, глава МВД Ерлан Тургумбаев на коллегии ведомства поручил усилить контроль за безопасностью дорожного движения и принятию совместно с уполномоченными органами мер по улучшению дорожной инфраструктуры.

С учетом карантинного режима он подчеркнул актуальность вопросов обеспечения надежного миграционного контроля.

Кроме того, отмечена необходимость выработки мер по профилактике краж, в том числе скота в рамках реализации программы МВД по защите имущества на 2021-2023 годы, а также мошенничеств, совершаемых с помощью информационных технологий.

Особое внимание министр обратил также на соблюдение законности и дисциплины среди личного состава, совершенствование кадровой политики, создание полицейского «нового формата» для соответствия ожиданиям общества и населения.

«МВД приступило к разработке критериев оценки деятельности каждого начальника департамента полиции и уголовно-исполнительной системы. В нем обязательно будет учитываться уровень доверия населения, взаимодействие с обществом и противодействие коррупции среди личного состава», - подчеркнул глава ведомства.

Напомним, в Министерстве внутренних дел состоялось расширенное заседание коллегии ведомства, на котором подведены итоги работы органов внутренних дел.