Новые критерии оценки работы начальников департаментов полиции разрабатывают в РК
Как отметила Шугыла Бериккызы, глава МВД Ерлан Тургумбаев на коллегии ведомства поручил усилить контроль за безопасностью дорожного движения и принятию совместно с уполномоченными органами мер по улучшению дорожной инфраструктуры.
С учетом карантинного режима он подчеркнул актуальность вопросов обеспечения надежного миграционного контроля.
Кроме того, отмечена необходимость выработки мер по профилактике краж, в том числе скота в рамках реализации программы МВД по защите имущества на 2021-2023 годы, а также мошенничеств, совершаемых с помощью информационных технологий.
Особое внимание министр обратил также на соблюдение законности и дисциплины среди личного состава, совершенствование кадровой политики, создание полицейского «нового формата» для соответствия ожиданиям общества и населения.
«МВД приступило к разработке критериев оценки деятельности каждого начальника департамента полиции и уголовно-исполнительной системы. В нем обязательно будет учитываться уровень доверия населения, взаимодействие с обществом и противодействие коррупции среди личного состава», - подчеркнул глава ведомства.
Напомним, в Министерстве внутренних дел состоялось расширенное заседание коллегии ведомства, на котором подведены итоги работы органов внутренних дел.