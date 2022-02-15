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Новые ковидные ограничения вводят в Азербайджане

15 Февраля 2022 12:00
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Новые ковидные ограничения вводят в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - С 15 февраля в Азербайджане будут приняты меры в отношении водителей автобусов и такси, не получивших третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Тренд.

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По словам майора полиции Эльшада Гаджиева, меры будут приняты в соответствии с решением Кабинета министров и Кодексом об административных проступках.

Э. Гаджиев отметил, что в центре внимания ведомства продолжают оставаться вопросы соблюдение карантинных правил, в том числе в общественном транспорте, проведения профилактических мероприятий.

Помимо этого, сообщается, что с 15 февраля наличие сертификата об иммунитете к COVID-19 либо сертификата о противопоказании к вакцинации также будет требоваться у водителей, осуществляющих межрайонные перевозки.

Таким образом, с 15 февраля граждане без бустерной дозы не смогут посещать предприятия общественного питания (кафе, рестораны и т.д.), гостиницы, крупные торговые центры, спортивные и оздоровительные заведения, а также принимать участие в свадьбах и других торжествах.

Напомним, с 15 февраля в Азербайджане сертификат о вакцинации против COVID-19 лиц, у которых прошло более шести месяцев после получения второй дозы вакцины, будет считаться недействительным.

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#Азербайджан   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Серикбол Кошмаганбетов

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