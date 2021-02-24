Новые книги по истории казахской государственности презентованы в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Библиотеке Елбасы в ходе международной научно-практической конференции «Великая степь и Казахская государственность: современные подходы и новые взгляды» состоялась презентация новых книг известного ученого историка, профессора Буркитбая Аягана «Ұлық Ұлыс – Алтын Орда мемлекеті тарихы (дәрістер жинағы)» и «История Улуг Улуса – Золотой Орды (курс лекций)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эти книги на базе новых фактов и в доступной форме раскрывают один из знаковых периодов истории казахской государственности.

«Я хотел бы отметить, что данная презентация проводится в рамках реализуемого Библиотекой Елбасы крупного проекта «Культурный код независимости», который предусматривает знакомство нашей общественности, в том числе и зарубежной с достижениями наших современников, ученых, писателей, художников, музыкантов, внесших значительный вклад в развитие духовно-культурного наследия нашей независимости», - сказал директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат.

В заседании также приняли участие директор института Истории и этнологии имени Ч. Валиханова, доктор исторических наук, профессор Зиябек Кабудьдинов, а также государственный и общественный деятель Казахстана, генерал-лейтенант, доктор исторических наук Абай Тасбулатов.

Свои доклады также представили почетный профессор Висконсинского университета Юлай Шамильоглу (США), профессор Института археологии имени А.Х. Маргулана, д.и.н., профессор Зейнолла Самашев, директор Института Тюркского мира, ассоциированный профессор (доцент) факультета политологии, Мерием Хаким (Турция), руководитель отдела Института истории государства КН МОН РК, д.и.н., профессор Гани Карасаев, профессор кафедры истории России, историографии и источниковедения Башкирского государственного университета, д.и.н., профессор Роза Буканова (РФ, Уфа), профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, д.и.н., профессор Максат Алпысбес, ведущий научный сотрудник Института истории государства КН МОН РК, PhD Жаксылык Сабитов и др.

Напомним, сегодня в Библиотеке Елбасы состоялась международная научно-практическая конференция «Великая степь и Казахская государственность: современные подходы и новые взгляды».