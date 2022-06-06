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    13:52, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Новые категории потребителей газа введут в казахстанское законодательство

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11 млн казахстанцев получили доступ к газу в 2021 году. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для поддержания финансовой устойчивости национального оператора необходима долгосрочная ценовая и тарифная политика с учетом поэтапного повышения оптовых цен. В этой связи, министерством совместно с КазахГазом прорабатывается вопрос по законодательному введению новых категорий потребителей - крупные коммерческие потребители и лица, осуществляющие цифровой майнинг», - сказал Болат Акчулаков на правчасе в Мажилисе.

    По его словам, данная мера позволит сдерживать цены для населения, в том числе для социально уязвимых слоев, не аккумулируя дополнительные убытки национального оператора.

    «По итогам 2021 года общий уровень газификации страны составил 57,67% от общей численности населения, или 11 млн человек получили доступ к газу», - добавил министр.


    Теги:
    Минэнерго РК Энергетика Закон и право Нефть/газ
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