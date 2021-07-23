Новые карантинные ограничения вводят в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - С 26 июля в Северо-Казахстанской области вводят новые карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач области, передает МИА «Казинформ».
Согласно документу, работа объектов торговли, салонов красоты и парикмахерских в будние дни будет ограничена.
Полностью закрыты в выходные дни будут ТРЦ, торговые дома, крытые непродуктовые рынки, сауны, СПА-центры, бассейны, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, фитнесс-центры.
Приостанавливается деятельность объектов культуры, театров, кинотеатров, концертных залов и филармоний, для объектов не участвующих в «Ashyq», объекты, внедрившие «Ashyq» смогут работать при заполняемости не более 30%.
Время работы объектов торговли площадью свыше 2000 кв метров по времени ограничивается с 9:00 до 18:00 часов, с заполняемостью не более 50%.
Объекты, оказывающие услуги по проживанию населения, могут работать при заполняемости не более 80%.
Работа медицинских центров, кабинетов, стоматологии по предварительной записи разрешается.
Время работы объектов общественного питания ограничивается с 9:00 до 20:00, при заполняемости не более 50%, но не более 30 мест, для объектов не участвующих в «Ashyq», объекты, внедрившие «Ashyq», смогут работать при заполняемости не более 50%, но не более 50 мест до 02:00 часов.
Подробнее с текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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