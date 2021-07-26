+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 26 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новые карантинные меры вводят в ВКО

26 Июля 2021 22:19
Поделиться:
Новые карантинные меры вводят в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С 27 июля жители Восточного Казахстана будут жить по условиям нового постановления санитарного врача области, которое регулирует работу различных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Новости по теме
Игрок «Кайрата» заболел коронавирусом
Карантин ужесточили в Атырауской области Дополнительные карантинные меры ввели в Карагандинской области Федерация профсоюзов РК сделала обращение по вопросу вакцинации от коронавируса

Из-за того, что Восточный Казахстан вошел в «красную» зону по распространению коронавирусной инфекции, ограничения ужесточаются. В выходные дни для объектов снова будут серьезные ограничения, но те, кто участвуют в проекте «ASHYQ», получат больше привилегий.

Индийский штамм коронавируса выявлен во всех областях и городах Казахстана. Случаи заболевания штаммом «Дельта» зарегистрированы и в Восточном Казахстане. Для того чтобы предупредить распространение индийского штамма коронавирусной инфекции среди населения региона, в области с 27 июля вступает в силу Постановление санитарного врача, пункты которого разъяснил в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ВКО Галымбек Алин.

Он отметил, что, согласно критериям ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов в «красной» зоне, приостанавливаются междугородние, межобластные, городские регулярные и нерегулярные автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте «ASHYQ». Также приостановлена деятельность закрытых пляжей и аквапарков.

В выходные и праздничные дни запрещается деятельность общественного транспорта, а также не участвующих в проекте «ASHYQ» объектов общественного питания, фитнес-центров, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, спа-центров, бассейнов, кинотеатров, концертных залов, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке. Кроме того, в выходные разрешено работать объектам по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², спортивным объектам, образовательным центрам, кружкам для детей и взрослых, фудкортов, участвующих в проекте «ASHYQ».

Также, по словам Галымбека Алина, ограничения в деятельности будут распространяться и на участников проекта «ASHYQ». В будние дни участники проекта, в том числе фитнес-центры, спортивно-оздоровительные объекты, сауны, СПА-центры, спортивные объекты, бассейны будут работать до 20.00 часов. Объекты общественного питания, фудкорты, участвующие в проекте «ASHYQ» смогут работать до 20.00 часов, а не участвующие в проекте – до 18.00. Примечательно, что торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети независимо от участия в проекте «ASHYQ» будут функционировать до 18.00 часов.

Постановление будет действовать до его официальной отмены.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Игрок «Кайрата» заболел коронавирусом
Карантин ужесточили в Атырауской области
Дополнительные карантинные меры ввели в Карагандинской области
Федерация профсоюзов РК сделала обращение по вопросу вакцинации от коронавируса
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
2 Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане
3 Швейный цех открыла многодетная астанчанка с инвалидностью
4 Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля
5 Назначен новый аким Индерского района Атырауской области
Читайте также
На реанимационные койки поступают невакцинированные – горздрав Нур-Султана
В ВКО озвучили итоги выборов сельских акимов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив