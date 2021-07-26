Новые карантинные меры вводят в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С 27 июля жители Восточного Казахстана будут жить по условиям нового постановления санитарного врача области, которое регулирует работу различных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Из-за того, что Восточный Казахстан вошел в «красную» зону по распространению коронавирусной инфекции, ограничения ужесточаются. В выходные дни для объектов снова будут серьезные ограничения, но те, кто участвуют в проекте «ASHYQ», получат больше привилегий.

Индийский штамм коронавируса выявлен во всех областях и городах Казахстана. Случаи заболевания штаммом «Дельта» зарегистрированы и в Восточном Казахстане. Для того чтобы предупредить распространение индийского штамма коронавирусной инфекции среди населения региона, в области с 27 июля вступает в силу Постановление санитарного врача, пункты которого разъяснил в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ВКО Галымбек Алин.

Он отметил, что, согласно критериям ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов в «красной» зоне, приостанавливаются междугородние, межобластные, городские регулярные и нерегулярные автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте «ASHYQ». Также приостановлена деятельность закрытых пляжей и аквапарков.

В выходные и праздничные дни запрещается деятельность общественного транспорта, а также не участвующих в проекте «ASHYQ» объектов общественного питания, фитнес-центров, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, спа-центров, бассейнов, кинотеатров, концертных залов, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке. Кроме того, в выходные разрешено работать объектам по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², спортивным объектам, образовательным центрам, кружкам для детей и взрослых, фудкортов, участвующих в проекте «ASHYQ».

Также, по словам Галымбека Алина, ограничения в деятельности будут распространяться и на участников проекта «ASHYQ». В будние дни участники проекта, в том числе фитнес-центры, спортивно-оздоровительные объекты, сауны, СПА-центры, спортивные объекты, бассейны будут работать до 20.00 часов. Объекты общественного питания, фудкорты, участвующие в проекте «ASHYQ» смогут работать до 20.00 часов, а не участвующие в проекте – до 18.00. Примечательно, что торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети независимо от участия в проекте «ASHYQ» будут функционировать до 18.00 часов.

Постановление будет действовать до его официальной отмены.