Новые карантинные меры вступили в силу в пяти городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со 2 августа вступили в силу новые ограничительные меры в пяти городах Казахстана: Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Караганде, передает МИА «Казинформ».

Напомним, Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 приняла решение усилить карантинные меры в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Караганды, на которые приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по стране.

В этих городах со 2 августа вступили в силу следующие ограничительные меры:

- приостановление деятельности всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;

- запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и иных массовых мероприятий;

- перевод на дистанционную работу 80% сотрудников государственных органов, офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев).