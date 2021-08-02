09:15, 02 Август 2021 | GMT +6
Новые карантинные меры вступили в силу в пяти городах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со 2 августа вступили в силу новые ограничительные меры в пяти городах Казахстана: Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Караганде, передает МИА «Казинформ».
Напомним, Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 приняла решение усилить карантинные меры в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Караганды, на которые приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по стране.
В этих городах со 2 августа вступили в силу следующие ограничительные меры:
- приостановление деятельности всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;
- запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и иных массовых мероприятий;
- перевод на дистанционную работу 80% сотрудников государственных органов, офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев).
Также МВК рекомендовано акиматам Акмолинской, Алматинской, Карагандинской областей принять меры по усилению карантинных мер в приграничных районах с городами Нур-Султан (Бурабайский, Целиноградский, Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский, Енбекшиказахский районы), Шымкент (Сайрамский, Толебийский районы), Караганда (Темиртау, Шахтинск, Абай). Акиматам регионов поручено принять все меры по введению ограничений и контролю за их соблюдением.