Новые карантинные меры в Нур-Султане: что разрешено и что запрещено

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Жанна Пралиева объявила о дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний коронавирусом среди населения столицы, передает МИА «Казинформ».

В постановлении главного санврача столицы от 23 мая отмечен ряд мер, касающихся жителей, руководителей организаций и предприятий, акимата, столичных управлений и департаментов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», которые необходимо обеспечить до завершения карантина.

Разрешено:

- жителям, руководителям организаций и предприятий Нур-Султана независимо от форм собственности разрешен свободный выход из мест проживания с обязательным ношением масок при совместных прогулках двух и более человек и соблюдением социальной дистанции не менее двух метров;

- выход во дворы и посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с обязательным ношением масок, соблюдением социальной дистанции не менее двух метров;

- въезд и выезд из населенного пункта для посещения дачных участков, загородных домов;

- при посещении общественных мест, в том числе общественного транспорта и объектов строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток и использованию антисептиков;

- использование личного, служебного автотранспорта и такси без ограничений, с обязательным ношением масок, перчаток и использованием кожных антисептиков водителями такси и служебного транспорта;

- с 25 мая разрешено изменение режима работы субъектов и объектов предпринимательства, деятельность которых возобновлена в связи с завершением чрезвычайного положения в стране, согласно графику работы, установленному для этих субъектов и объектов до введения режима ЧП, с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, за исключением бань и саун, для которых определить: режим работы в будние дни с 09.00 до 18.00, в выходные дни с 09.00 до 21.00;

- работа кафе и ресторанов с проектной мощностью более 50 посадочных мест с установлением в зале не более 50 посадочных мест и с одновременным нахождением посетителей согласно числу посадочных мест, с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов, при этом запрещены проведение коллективных мероприятий и работа банкетных и торжественных залов;

- деятельность образовательных центров для взрослых, курсов подготовки и переподготовки специалистов различных отраслей, семинарских занятий, кружков для взрослых, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и карантинного режима. Разрешается проведение индивидуальных занятий, в группе - не более 5 человек

- религиозным объектам разрешена деятельность при условии одномоментного посещения не более 50 человек и при условии соблюдения социальной дистанции не менее двух метров между посетителями, при этом коллективные и групповые религиозные мероприятия запрещаются. Рекомендован вход и выход посетителей через разные двери.

Запрещено:

- деятельность ночных клубов, фитнес-клубов и залов, тренажерных залов и центров, SPA-салонов, массажных кабинетов, косметологических кабинетов, клиник и центров, организаций внешкольного дополнительного образования, компьютерных клубов, спортивных комплексов, за исключением спортивных баз, аккредитованных в Национальном олимпийском комитете только в период их использования для подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Паралимпийским играм;

- работа прогулочных судоходных средств на водных объектах на территории Нур-Султана;

- любые виды уличной торговли.

- школьникам и выпускникам: проведение выпускных балов, вечеров, последних звонков для выпускников школ и других образовательных заведений, связанных с присутствием людей;

- деятельность детских дошкольных учреждений города вне зависимости от форм собственности, за исключением работы дежурных групп.

- проведение семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий, оказание кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников.