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Новые камеры «Аргус-пешеход» тестируют на дорогах Караганды

Автор:  
Агата Мухамеджанова
17 Июня 2023, 13:10
Новые камеры «Аргус-пешеход» тестируют на дорогах Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В районе имени Казыбек би Караганды тестируют новые камеры «Аргус-пешеход». Они фиксируют транспортные средства, которые не пропускают людей на зебрах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Камеры фиксации нарушений ПДД «Аргус-пешеход» пока установлены только на четырех перекрестках города: на улицах Воинов-Интернационалистов, 24, Ерубаева, 41/43, перекрестке Абая и Костенко, 7, в районе мечети «Әнет Баба» на улице Сарыарка.

«Они нацелены именно на нерегулируемые пешеходные переходы. Когда появляются два объекта, то есть транспорт и человек, камера снимает трехсекундное видео и делает 2–3 фотографии. Цель – предотвратить факты наезда на пешеходов. Сейчас эти камеры работают в тестовом режиме. В дальнейшем мы планируем ввести их в действие официально», – сказал начальник ДП Карагандинской области Санжар Адилов.

Новый автоматизированный программный комплекс «Аргус-пешеход» разработан научно-производственным объединением «Перспектива».

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На сегодняшний день в Карагандинской области установлено 86 стационарных аппаратно-программных комплексов, фиксирующих различные нарушения ПДД. По Караганде их 60.

Также в регионе полицейские патрульные автомобили оснащены современными интеллектуальными комплексами «Қорғау – Опасный водитель» и «Ekin Рatrol». «Қорғау» внедрён в Караганде, Темиртау, Сарани и позволяет полицейскому работать только с «опасными» водителями.

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«Система выявляет автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске. Раньше для этого требовалось останавливать все машины и проверять документы. Сейчас система, анализируя данные уличных камер, отправит сообщение на планшет ближайшего полицейского, что рядом находится «опасный» водитель», – отметил начальник ДП.

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В рамках цифровизации в области установлено свыше 9 тысяч камер видеонаблюдения, выведенных в Центр оперативного управления и дежурные части.

В июле этого года планируется увеличение количество камер видеонаблюдения и комплексов по выявлению нарушений ПДД.


Карагандинская область   Борьба с преступностью   Безопасность   Караганда  
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