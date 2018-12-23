Новые кадровые перестановки в РК за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На уходящей неделе произошли перестановки в судейском корпусе, а также в квазигосударственном секторе. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

Указом Президента РК Нурсултана Назарбаева представлены к освобождению от должностей судей Верховного суда Ержан Даулиев и Ербола Рахимбеков в связи с переходом на другую работу.

Ержан Даулиев назначен председателем Мангистауского областного суда.

Е. Даулиев родился в 1964 году в Северо-Казахстанском области, окончил Свердловский юридический институт и начинал свою трудовую деятельность следователем прокуратуры.

В дальнейшем свою деятельность продолжил в органах прокуратуры Кокшетауской области в различных должностях вплоть до 1998 года. На протяжении 6 лет работал в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, надзирая за различными отраслями. Указом Президента РК от 10.01.2013 года был назначен судьей Акмолинского областного суда, в 2013 году - председателем апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда.

С января 2016 года по октябрь текущего года - судья Верховного суда Республики Казахстан.

Ербол Рахимбеков назначен председателем суда Шымкента. Е. Рахимбеков родился в 1964 году в Карагандинской области. В 1989 году окончил Карагандинский государственный университет. В 1989-1991 г.г. работал нотариусом, юристом в Джамбулском районе Северо-Казахстанской области.

С 1991 по1994 г.г. - судья народного суда Булаевского района Северо-Казахстанской области. С 2010 по 2014 г.г. - председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда. С 2014 по2016 г.г. - председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны. С января 2016 года по октябрь 2018 года - судья Верховного Суда.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Тәуелсіздігіне 25 жыл», почетными грамотами Верховного Суда, Почетными знаками «Үш би» и «Сот жүйесінің құрметті қызметкері», а также нагрудным знаком «Сот жүйесінің үздігі» II степени.

Председателем совета директоров АО «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы» избран Кристиан Кун.

К. Кун родился 1 июля 1965 года. Кандидат технических наук. С 1992 по 1996 год - научный сотрудник Института транспортировки, строительства железнодорожной и операционной деятельности, доктор наук Университета Ганновера.

С 1996 по 1999 год - руководитель проекта, глава отдела по грузовым перевозкам. С 2010 по 2011 год - заместитель председателя правления производства DB Schenker Rail, управляющий директор по производству DB Schenker Rail GmbH, независимый директор BLS Cargo AG (Берн), NordCargo srl (Милан), DB Schenker Rail Scandinavia A/S (Копенгаген) и XRail SA (Брюссель). С 2005 по 2009, 2010 по 2011 год - член совета управления производством, управляющий директор Deutsche Bahn AG. С 2014 года - независимый директор, член совета директоров «Қазақстан темір жолы». С 2015 года - управляющий директор RheinCargo GmbH & Co KG.

Арман Султанов назначен на должность управляющего директора АО «НК «КТЖ» - председателя правления АО «Пассажирские перевозки»

Арман Султанов окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, Казахский университет путей сообщения, Казахскую академию транспорта и коммуникации, Cambridge International Centre (Great Britain).

Трудовую деятельность начал в 1999 году в ТОО «AES-MARCHE». С 2000 - 2001 гг. работал начальником отдела маркетинга и связи с общественностью в ОАО «Астанаэнергосервис», 2001 - 2002 гг. - менеджер по маркетингу реализации нефтепродуктов АО «Казахойл продактс». 2015 - 2016 гг. Управляющий директор по логистике АО «НК «ҚТЖ». 2016- 2017 гг. Вице - президент по развитию АО «НК «Қазақстан темір жолы». Имеет ряд государственных и отраслевых наград.